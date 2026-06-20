Príncipe brasileiro é impedido de entrar no Palácio do Grão-Pará por seguranças e aciona Justiça

Dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança, herdeiro da Família Real, foi barrado no palácio em Petrópolis após sair para exercícios. A briga familiar envolve a possível venda do imóvel histórico avaliado em R$ 70 milhões e terminou com liminar judicial.

Um conflito familiar envolvendo herdeiros da antiga Família Real Brasil eira chamou a atenção nos últimos dias. O príncipe Dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança, de 47 anos, alega ter sido impedido de acessar o Palácio do Grão-Pará, localizado em Petrópolis , na Região Serrana do Rio de Janeiro.

O episódio ocorreu no dia 9 de junho, quando o príncipe saiu do imóvel para fazer exercícios e, ao retornar, foi barrado por seguranças que afirmavam estar a serviço da Companhia Imobiliária de Petrópolis. Segundo relatado nos autos do processo, Dom Pedro Tiago teria conseguido contornar a construção e entrar no palácio, mas teria ficado 'encastelado' e temido por sua segurança.

A Polícia Militar foi acionada pelos seguranças e, de acordo com nota da corporação, o príncipe resistiu à ordem de deixar o local, o que levou ao uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, como bombas de gás lacrimogênio. Marcas no chão, aparentemente resultantes desse lançamento, foram apresentadas como prova. A confusão teria terminado na delegacia.

No dia seguinte, acompanhado por seus advogados, Fabrizio Bon Vechio e Francisco Rudnick Martins de Barros, o príncipe tentou retornar ao imóvel, mas descobriu que as chaves haviam sido trocadas. Diante disso, a representação legal acionou a Justiça. Ré no caso, a Companhia Imobiliária de Petrópolis tem entre seus sócios três membros da família Orléans e Bragança: o pai e os tios de Pedro Tiago.

A disputa judicial tem como pano de fundo a possível venda do palácio histórico, avaliado em cerca de R$ 70 milhões. Em decisão liminar proferida no último dia 12, o juiz Adriano Loureiro Binato de Castro, da 2ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis, determinou a reintegração de posse do príncipe, expedindo o respectivo mandado.

O caso ilustra como questões patrimoniais e sucessórias dentro da família imperial brasileira podem gerar conflitos de grandes proporções, envolvendo mobilização policial e intervenção do Poder Judiciário. A propriedade, de valor histórico e arquitetônico, está no centro da briga e sua alienação parece ser o ponto de discordância entre os ramos da família





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