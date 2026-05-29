Prêmios e tradição: cidades brasileiras incentivam decoração de ruas para a Copa do Mundo de 2026

Conheça as iniciativas de prefeituras e concursos que premiam ruas decoradas para a Copa de 2026, com prêmios que vão de R$ 50 mil a kits de churrasco e festas com telão.

As cidades brasileiras estão se mobilizando para manter viva a tradição de decorar ruas durante a Copa do Mundo, e em 2026 a expectativa é ainda maior com a realização do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

Diversas prefeituras e entidades lançaram concursos para premiar as ruas mais criativas e engajadas, oferecendo desde prêmios em dinheiro até kits de churrasco e festas com telão. A iniciativa visa incentivar a pintura de ruas, bandeirinhas verdes e amarelas, desenhos de jogadores e escudos da Seleção, que transformam bairros inteiros em verdadeiros palcos de celebração do futebol. Essa prática, que já é símbolo de mobilização popular e identidade comunitária, ganha força com premiações que reconhecem o esforço dos moradores.

No Rio de Janeiro, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou o concurso "Acreditar é uma Arte - O Rio nas Cores do Hexa", que vai distribuir R$ 100 mil em prêmios. A rua vencedora levará R$ 50 mil, e outras 20 ruas finalistas receberão placas culturais.

A competição promete movimentar bairros como Tijuca, onde a Rua Pereira Nunes já é conhecida por suas decorações históricas, incluindo uma pintura do técnico Carlo Ancelotti com a frase "vocês vão ter que me engolir", em italiano, em referência à declaração de Zagallo. Além do Rio, Niterói também entrou na disputa com o concurso "A Rua do Hexa", organizado pelo jornal Cruzeiro do Sul, que oferece como prêmio principal uma Fan Fest oficial custeada pela prefeitura, com telão, sistema de som, atividades recreativas, limpeza urbana e segurança municipal durante a final da Copa, marcada para 19 de julho de 2026.

O segundo e terceiro lugares ganharão festas no dia 24 de junho, durante a fase de grupos. Outras cidades apostam em premiações curiosas e populares. Em Magé, na Baixada Fluminense, a rua vencedora pode levar até R$ 10 mil, enquanto Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, oferece um kit com 10 quilos de picanha, linguiça, cerveja e refrigerante. Já em Acará, no Pará, os vencedores recebem kits com carne, calabresa e refrigerantes para acompanhar os jogos.

Essas iniciativas mostram que a tradição de enfeitar as ruas vai além do simples ato de torcer; ela reforça laços comunitários e cria um clima de festa que toma conta do país a cada quatro anos. As competições também buscam resgatar o espírito de união e criatividade popular, que já renderam títulos históricos para a Seleção Brasileira.

A tradição de decorar ruas durante a Copa do Mundo é um fenômeno que se consolidou ao longo dos anos, especialmente nas periferias e comunidades de baixa renda, onde a criatividade e o trabalho coletivo transformam becos e avenidas em verdadeiras obras de arte efêmeras. Com as premiações, as prefeituras esperam estimular ainda mais essa manifestação cultural, que também atrai turistas e valoriza os bairros.

A expectativa é que a Copa de 2026, com jogos em diferentes fusos horários, mobilize ainda mais os brasileiros, que já começam a se preparar para pintar suas ruas de verde e amarelo. Os concursos, portanto, não apenas premiam a beleza, mas também celebram a paixão nacional pelo futebol e a capacidade de organização das comunidades





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