PP paulista adiou evento de apoio a reeleição de Tarcísio de Freitas após desgaste com caso Master

O diretório paulista do Partido Progressista (PP) adiou o evento que selaria o apoio à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após o presidente nacional do partido, senador Arthur Lira, devido ao desgaste com o avanço das investigações do caso Master. O ato estava previsto para segunda-feira (11) e não tem nova data para acontecer, de acordo com fontes do partido.

O diretório paulista do PP adiou o evento que selaria o apoio à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), após o presidente nacional do partido, senador Arthur Lira, devido ao desgaste com o avanço das investigações do caso Master.

Segundo a Polícia Federal (PF), Ciro Nogueira recebia mesada de R$ 300 mil por mês e outras vantagens indevidas de Daniel Vorcaro. A defesa nega. Arthur Lira chegou a avaliar mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo e tentar a vice de Tarcísio, mas as tratativas não prosperaram.

No entanto, o apoio ao governador é certo, e no plano nacional, a sigla é muito cobiçada pela campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), e a deputada federal Simone Marchetto (PP-SP) é cotada para integrar a chapa. A operação da PF contra Ciro Nogueira tirou força do PP nessa negociação, sobretudo porque o senador quer usar o discurso de combate à corrupção para enfrentar nas urnas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





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