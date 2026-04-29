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Powell Afirma que Não Há Pressão por Aumento de Juros, Mas Mantém Opções Abertas

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Powell Afirma que Não Há Pressão por Aumento de Juros, Mas Mantém Opções Abertas
Federal ReserveJerome PowellTaxas De Juros
📆4/29/2026 7:59 PM
📰CNNBrasil
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Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, declarou que não há demanda interna por aumento de juros no momento, mas ressaltou que a situação pode mudar. Ele também confirmou sua saída do cargo de presidente no próximo mês e o encerramento da investigação criminal contra ele.

O presidente do Federal Reserve , Jerome Powell , realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 29 de novembro, transmitindo uma mensagem cuidadosamente calibrada aos mercados e à opinião pública.

Powell afirmou enfaticamente que, no momento atual, não há uma demanda interna dentro do Federal Reserve por um aumento nas taxas de juros. Essa declaração, embora tranquilizadora à primeira vista, foi imediatamente qualificada com a ressalva de que a situação pode mudar. Ele deixou claro que a ausência de pressão por aumentos imediatos não implica que a possibilidade esteja descartada no futuro.

A decisão de manter as taxas de juros na faixa de 3,5% a 3,75% foi tomada após uma análise aprofundada dos dados econômicos mais recentes e das perspectivas para o crescimento e a inflação. Powell enfatizou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) acredita que a taxa básica de juros se encontra em um nível adequado para o momento, mas que a flexibilidade é crucial.

Qualquer alteração futura, seja um aumento ou uma redução, será precedida por uma comunicação clara e transparente, permitindo que os mercados se ajustem de forma ordenada. A postura adotada por Powell reflete a complexidade do cenário econômico atual, marcado por sinais mistos e incertezas persistentes. A inflação, embora tenha mostrado sinais de arrefecimento, ainda se mantém acima da meta estabelecida pelo Federal Reserve, enquanto o mercado de trabalho continua resiliente, com uma taxa de desemprego historicamente baixa.

Essa combinação de fatores exige uma abordagem cautelosa e adaptável por parte do banco central. Além das discussões sobre a política monetária, a coletiva de imprensa também abordou a questão da sucessão na liderança do Federal Reserve. Powell confirmou sua intenção de deixar o cargo de presidente no próximo mês, mas expressou seu desejo de continuar servindo como membro do Conselho de Governadores até 2028. Essa transição planejada visa garantir a continuidade e a estabilidade na condução da política monetária.

O nome de Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos Estados Unidos para suceder a Powell, já recebeu aprovação do Comitê Bancário do Senado e agora será submetido à votação no plenário. Powell aproveitou a oportunidade para parabenizar Warsh pela aprovação no comitê, demonstrando um espírito de colaboração e respeito pela escolha do presidente. A aprovação de Warsh pelo Senado é vista como um passo importante para garantir uma transição suave na liderança do Federal Reserve.

A experiência e o conhecimento de Warsh no campo da política monetária são considerados valiosos para enfrentar os desafios econômicos que se apresentam. A confirmação final de Warsh pelo Senado deverá ocorrer nas próximas semanas, permitindo que ele assuma o cargo de presidente do Federal Reserve no início do próximo ano. A transição na liderança do banco central ocorre em um momento crucial para a economia global, com a perspectiva de desaceleração do crescimento e a persistência de riscos geopolíticos.

Um outro ponto relevante abordado durante a coletiva de imprensa foi o encerramento da investigação criminal contra Powell relacionada às reformas na sede do Federal Reserve em Washington, D.C. Jeanine Pirro, a procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, anunciou o encerramento da investigação na semana passada, aliviando a pressão sobre Powell.

No entanto, Powell ressaltou que Pirro deixou claro que não hesitaria em reabrir a investigação caso surgissem novas evidências. Essa ressalva demonstra que a questão das reformas na sede do Fed ainda não está completamente resolvida e que Powell permanece sob escrutínio. A investigação havia gerado controvérsia devido a alegações de irregularidades nos contratos de reforma e possíveis conflitos de interesse.

O encerramento da investigação, embora bem-vindo por Powell, não elimina a necessidade de transparência e responsabilidade na gestão dos recursos do Federal Reserve. A coletiva de imprensa de Powell, em suma, transmitiu uma mensagem de cautela, flexibilidade e continuidade. O Federal Reserve se mantém vigilante em relação à evolução da economia e está preparado para ajustar sua política monetária conforme necessário.

A transição na liderança do banco central será conduzida de forma ordenada, garantindo a estabilidade e a previsibilidade da política monetária. A investigação criminal contra Powell foi encerrada, mas a questão da transparência e da responsabilidade na gestão dos recursos do Federal Reserve permanece em pauta. A coletiva de imprensa de Powell, portanto, representou um momento importante para a comunicação da política monetária e para a definição do futuro do Federal Reserve

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