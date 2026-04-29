Powell Afirma que Não Há Pressão por Aumento de Juros, Mas Mantém Opções Abertas

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, declarou que não há demanda interna por aumento de juros no momento, mas ressaltou que a situação pode mudar. Ele também confirmou sua saída do cargo de presidente no próximo mês e o encerramento da investigação criminal contra ele.

O presidente do Federal Reserve , Jerome Powell , realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 29 de novembro, transmitindo uma mensagem cuidadosamente calibrada aos mercados e à opinião pública.

Powell afirmou enfaticamente que, no momento atual, não há uma demanda interna dentro do Federal Reserve por um aumento nas taxas de juros. Essa declaração, embora tranquilizadora à primeira vista, foi imediatamente qualificada com a ressalva de que a situação pode mudar. Ele deixou claro que a ausência de pressão por aumentos imediatos não implica que a possibilidade esteja descartada no futuro.

A decisão de manter as taxas de juros na faixa de 3,5% a 3,75% foi tomada após uma análise aprofundada dos dados econômicos mais recentes e das perspectivas para o crescimento e a inflação. Powell enfatizou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) acredita que a taxa básica de juros se encontra em um nível adequado para o momento, mas que a flexibilidade é crucial.

Qualquer alteração futura, seja um aumento ou uma redução, será precedida por uma comunicação clara e transparente, permitindo que os mercados se ajustem de forma ordenada. A postura adotada por Powell reflete a complexidade do cenário econômico atual, marcado por sinais mistos e incertezas persistentes. A inflação, embora tenha mostrado sinais de arrefecimento, ainda se mantém acima da meta estabelecida pelo Federal Reserve, enquanto o mercado de trabalho continua resiliente, com uma taxa de desemprego historicamente baixa.

Essa combinação de fatores exige uma abordagem cautelosa e adaptável por parte do banco central. Além das discussões sobre a política monetária, a coletiva de imprensa também abordou a questão da sucessão na liderança do Federal Reserve. Powell confirmou sua intenção de deixar o cargo de presidente no próximo mês, mas expressou seu desejo de continuar servindo como membro do Conselho de Governadores até 2028. Essa transição planejada visa garantir a continuidade e a estabilidade na condução da política monetária.

O nome de Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos Estados Unidos para suceder a Powell, já recebeu aprovação do Comitê Bancário do Senado e agora será submetido à votação no plenário. Powell aproveitou a oportunidade para parabenizar Warsh pela aprovação no comitê, demonstrando um espírito de colaboração e respeito pela escolha do presidente. A aprovação de Warsh pelo Senado é vista como um passo importante para garantir uma transição suave na liderança do Federal Reserve.

A experiência e o conhecimento de Warsh no campo da política monetária são considerados valiosos para enfrentar os desafios econômicos que se apresentam. A confirmação final de Warsh pelo Senado deverá ocorrer nas próximas semanas, permitindo que ele assuma o cargo de presidente do Federal Reserve no início do próximo ano. A transição na liderança do banco central ocorre em um momento crucial para a economia global, com a perspectiva de desaceleração do crescimento e a persistência de riscos geopolíticos.

Um outro ponto relevante abordado durante a coletiva de imprensa foi o encerramento da investigação criminal contra Powell relacionada às reformas na sede do Federal Reserve em Washington, D.C. Jeanine Pirro, a procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, anunciou o encerramento da investigação na semana passada, aliviando a pressão sobre Powell.

No entanto, Powell ressaltou que Pirro deixou claro que não hesitaria em reabrir a investigação caso surgissem novas evidências. Essa ressalva demonstra que a questão das reformas na sede do Fed ainda não está completamente resolvida e que Powell permanece sob escrutínio. A investigação havia gerado controvérsia devido a alegações de irregularidades nos contratos de reforma e possíveis conflitos de interesse.

O encerramento da investigação, embora bem-vindo por Powell, não elimina a necessidade de transparência e responsabilidade na gestão dos recursos do Federal Reserve. A coletiva de imprensa de Powell, em suma, transmitiu uma mensagem de cautela, flexibilidade e continuidade. O Federal Reserve se mantém vigilante em relação à evolução da economia e está preparado para ajustar sua política monetária conforme necessário.

A transição na liderança do banco central será conduzida de forma ordenada, garantindo a estabilidade e a previsibilidade da política monetária. A investigação criminal contra Powell foi encerrada, mas a questão da transparência e da responsabilidade na gestão dos recursos do Federal Reserve permanece em pauta. A coletiva de imprensa de Powell, portanto, representou um momento importante para a comunicação da política monetária e para a definição do futuro do Federal Reserve





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