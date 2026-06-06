Poupança segue com menor retorno, diz levantamento da Casa do Investidor

O estrategista da Casa do Investidor, Michael Viriato, realizou um levantamento que mostrou a renda de uma aplicação do valor integral do prêmio, considerando a taxa básica de juros em 14,5%. De acordo com o levantamento, a poupança segue com o menor retorno, tanto no curto quanto no longo prazo. Em um mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 232 mil e, após um ano, o ganho seria de R$ 2,8 milhões. Neste caso, os mesmos R$ 35 milhões renderiam R$ 345 mil em apenas um mês e R$ 4,5 milhões em um ano. O levantamento apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto, CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic. As contas já consideram os rendimentos líquidos, ou seja, descontados do Imposto de Renda que incide sobre os ganhos. Apenas a poupança é livre de cobranças. A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras.

O estrategista da Casa do Investidor, Michael Viriato, realizou um levantamento que mostrou a renda de uma aplicação do valor integral do prêmio, considerando a taxa básica de juros em 14,5%.

De acordo com o levantamento, a poupança segue com o menor retorno, tanto no curto quanto no longo prazo. Em um mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 232 mil e, após um ano, o ganho seria de R$ 2,8 milhões. Neste caso, os mesmos R$ 35 milhões renderiam R$ 345 mil em apenas um mês e R$ 4,5 milhões em um ano.

O levantamento apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto, CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic. As contas já consideram os rendimentos líquidos, ou seja, descontados do Imposto de Renda que incide sobre os ganhos. Apenas a poupança é livre de cobranças. A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras.

A poupança segue com o menor retorno, tanto no curto quanto no longo prazo, de acordo com o levantamento. Em um ano, o ganho seria de R$ 2,8 milhões, enquanto os mesmos R$ 35 milhões renderiam R$ 4,5 milhões em um ano. O levantamento apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto, CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic.

A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras. A poupança é livre de cobranças, enquanto as contas já consideram os rendimentos líquidos, descontados do Imposto de Renda que incide sobre os ganhos.

De acordo com o levantamento, a poupança segue com o menor retorno, tanto no curto quanto no longo prazo. Em um mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 232 mil e, após um ano, o ganho seria de R$ 2,8 milhões.

Neste caso, os mesmos R$ 35 milhões renderiam R$ 345 mil em apenas um mês e R$ 4,5 milhões em um ano. O levantamento apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto, CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic. As contas já consideram os rendimentos líquidos, ou seja, descontados do Imposto de Renda que incide sobre os ganhos. Apenas a poupança é livre de cobranças.

A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras. A poupança segue com o menor retorno, tanto no curto quanto no longo prazo, de acordo com o levantamento. Em um ano, o ganho seria de R$ 2,8 milhões, enquanto os mesmos R$ 35 milhões renderiam R$ 4,5 milhões em um ano.

O levantamento apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto, CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic. A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras. A poupança é livre de cobranças, enquanto as contas já consideram os rendimentos líquidos, descontados do Imposto de Renda que incide sobre os ganhos.

De acordo com o levantamento, a poupança segue com o menor retorno, tanto no curto quanto no longo prazo. Em um mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 232 mil e, após um ano, o ganho seria de R$ 2,8 milhões.

Neste caso, os mesmos R$ 35 milhões renderiam R$ 345 mil em apenas um mês e R$ 4,5 milhões em um ano. O levantamento apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto, CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic. As contas já consideram os rendimentos líquidos, ou seja, descontados do Imposto de Renda que incide sobre os ganhos. Apenas a poupança é livre de cobranças.

A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras





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