Potoroos: Fungos consumidos ajudam na busca por novos habitats

Um estudo identificou fungos consumidos pelo marsupial Potoroo de Chuteira, ajudando a orientar a busca por novos habitats e proteção à espécie, que tem menos de 150 indivíduos na natureza devido à ameaça de extinção.

Um estudo identificou fungos consumidos pelo marsupial Potoroo de Chuteira, ou Potoroos, que ajuda na orientação da busca por novos habitados e proteção à espécie, que tem menos de 150 indivíduos na natureza devido à ameaça de extinção.

O objetivo do estudo foi identificar áreas com alimento adequado para futuras translocações e criação de populações de segurança. A equipe analisou amostras de fezes com técnica molecular, que permite identificar o que os animais comem sem interferir diretamente no comportamento deles. Os pesquisadores encontraram sobreposição na dieta dos quatro mamíferos estudados e observaram semelhança no uso de habitat entre quokkas e potoroos.

Recomendação dos cientistas é priorizar áreas onde as três espécies coexistem como indicador de alimento ou habitat para futuras translocações. Em Two Peoples Bay, reserva na Austrália que abriga a única população da espécie, a busca por novos locais de translocação é uma etapa importante para a recuperação do Gilbert’s potoroo. Um segundo estudo revelou que alguns cogumelos podem mostrar potencial contra o vício em cocaína





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