Potencial indiciamento do ex-presidente cubano Raúl Castro planeja-se nos EUA

Um funcionário do Departamento de Justiça americano revelou que os Estados Unidos planejam indiciar o ex-presidente de Cuba, Raúl Castro. O momento do possível indiciamento, que precisaria ser aprovado por um júri popular, não ficou imediatamente claro, mas o funcionário afirmou que parece iminente.

Os Estados Unidos planejam indiciar o ex-presidente de Cuba , Raúl Castro , afirmou um funcionário do Departamento de Justiça americano na noite de quinta-feira (14). O momento do possível indiciamento, que precisaria ser aprovado por um júri popular, não ficou imediatamente claro, mas o funcionário afirmou que parece iminente.

Espera-se que o possível indiciamento do ex-presidente cubano, de 94 anos e irmão de Fidel Castro, se concentre no abate de aeronaves, explicou a fonte sob condição de anonimato. A emissora americana CBS já havia noticiado que o caso se refere ao abate fatal, em 1996, de aviões operados pelo grupo humanitário Irmãos ao Resgate. Representantes do Ministério das Relações Exteriores de Cuba não responderam imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial normal.

Um porta-voz do Departamento de Justiça dos EUA também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O fato ocorre em meio a tensões crescentes entre Washington e Havana. O governo Trump descreveu o atual governo comunista de Cuba como corrupto e incompetente e está pressionando por uma mudança de regime.

O presidente americano Donald Trump aumentou a pressão sobre a ilha, impondo efetivamente um bloqueio ao ameaçar com sanções os países que fornecem combustível, provocando apagões e prejudicando sua economia. O Gabinete do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida tem supervisado uma investigação para apurar possíveis acusações criminais contra altos funcionários do governo cubano.

Autoridades dos dois países reconheceram no início deste ano que estavam em negociações, mas estas pareciam ter fracassado em meio ao bloqueio de combustível imposto pelos EUA. Contudo, na quinta-feira (14), o governo cubano confirmou ter se reunido com o diretor da CIA, John Ratcliffe. Ratcliffe disse a oficiais de inteligência em Cuba que os EUA estavam preparados para dialogar sobre questões de segurança econômica caso o país fizesse 'mudanças fundamentais', afirmou um oficial da agência.

Os Estados Unidos já usaram processos criminais contra figuras políticas estrangeiras para justificar ações militares. Em janeiro, quando as forças armadas americanas atacaram a Venezuela, o governo Trump descreveu a operação como uma 'ação policial' para levar o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, a Nova York para responder a acusações criminais. Em março, Trump ameaçou que Cuba 'seria a próxima' depois da Venezuela





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