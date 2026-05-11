Poste caiu na Rua Joaquim Nabuco, em Copacabana, atingindo homem

Um poste metálico caiu na Rua Joaquim Nabuco, em Copacabana, atingindo um homem de 37 anos que voltava do supermercado. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira e a vítima foi levada ao Hospital Miguel Couto. A área, na esquina com a Rua Bulhões de Carvalho, foi interditada. O poste sustentava um sinal de trânsito e uma placa de sinalização. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas.

Um poste metálico caiu na Rua Joaquim Nabuco, em Copacabana , atingindo um homem de 37 anos que voltava do supermercado. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira e a vítima foi levada ao Hospital Miguel Couto.

A área, na esquina com a Rua Bulhões de Carvalho, foi interditada. O poste sustentava um sinal de trânsito e uma placa de sinalização. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas





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