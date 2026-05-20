Possível surto de Ebola na República Democrática do Congo pode ter atingido mil casos

Uma análise indica que o surto de Ebola na República Democrática do Congo pode ter atingido mil casos, quase o dobro do registrado oficialmente. A OMS declarou a situação como emergência de saúde pública internacional.

Um agente de saúde de fronteira na passagem de Busunga, entre Uganda e a República Democrática do Congo, verifica a temperatura de um viajante usando um termômetro infravermelho; países acompanham possível surto de ebola — Foto: Badru Katumba / AFP Uma análise do Imperial College de Londres e da OMS revela que o surto de Ebola na República Democrática do Congo pode ter alcançado mil casos, quase o dobro do registrado oficialmente.

Com base em dados até maio, os pesquisadores sugerem que a epidemia é maior do que se estima, com incertezas sobre a verdadeira magnitude. A OMS já declarou o surto como emergência de saúde pública internacional. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

As infecções por Ebola na República Democrática do Congo (RDC) podem já ter chegado a mil casos, quase o dobro dos números notificados, segundo uma análise de pesquisadores do Imperial College de Londres, no Reino Unido, e da Organização Mundial da Saúde (OMS). A análise, baseada em dados de casos coletados até sábado, constatou que o surto provavelmente é substancialmente maior do que o oficialmente detectado.

Além dos registros na RDC, Uganda também confirmou infecções em viajantes que vieram do país vizinho.

‘Juntos, isso sugere que a epidemia é maior do que atualmente se reconhece; no entanto, a verdadeira magnitude permanece incerta’, escreveram os pesquisadores na análise. O grupo, liderado por Anne Cori, modeladora matemática e estatística do Centro de Análise de Doenças Infecciosas Globais do Conselho de Pesquisa Médica do Imperial, estimou que ‘aproximadamente 400 a 800 casos’ de Ebola podem ter ocorrido na RDC até 17 de maio.

No entanto, há considerável incerteza em torno dessas estimativas, com valores acima de mil não podendo ser excluídos com base nos dados atuais. Segundo os responsáveis pelo trabalho, as estimativas se baseiam em uma série de fatores, entre eles estimativas da escala e dos padrões de movimento populacional das áreas afetadas e valores de parâmetros epidemiológicos derivados de surtos anteriores da espécie Bundibugyo do vírus Ebola.

Oficialmente, quase 600 casos suspeitos e 139 mortes foram relatadas desde o início do surto, no final de abril, principalmente na província de Ituri, na RDC





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola República Democrática Do Congo Imperial College De Londres OMS Estimação Infectções Mensalidades

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Surto de Ebola mobiliza esforços na República Democrática do Congo e UgandaCDC informa apoio para retirada de um pequeno número de americanos diretamente expostos ao vírus

Read more »

Número de mortos no surto de ebola na República Democrática do Congo chega a 105A OMS mandou quase cinco toneladas de suprimentos de saúde para o país.

Read more »

Difícil impedir novo surto de Ebola que matou 131 na República Democrática do CongoO que é o Ebola e por que é tão difícil impedir novo surto que já matou 131 na República Democrática do Congo?afirmou que os casos estão sendo relatados em uma área mais ampla do que foi divulgado anteriormente. Há também dois casos confirmados e uma morte em Uganda, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Nos EUA, lidar com esse surto é difícil, pois envolve uma cepa rara para a qual não há vacina e os casos foram encontrados em uma área afetada por um conflito.O vírus do Ebola normalmente infecta animais, geralmente morcegos frugívoros, mas surtos entre humanos às vezes podem começar quando as pessoas comem ou manuseiam animais infectados. Os sintomas levam de dois a 21 dias para aparecer. Eles surgem repentinamente e começam como se fosse uma gripe, com febre, dor de cabeça e cansaço. À medida que a doença progride, surgem vómitos e diarreia, podendo levar à falência de órgãos. Alguns pacientes, mas não todos, desenvolvem hemorragias internas e externas.Quanto custa completar o álbum da Copa no Brasil em comparação com outros países?O vírus se espalha de uma pessoa para outra pelo contato com fluidos corporais infectados, como sangue ou vômito.

Read more »

Moradores da República Democrática do Congo relatam medo e preocupação por surto de EbolaOs moradores da República Democrática do Congo disseram à BBC que estão assustados e não sabem como proteger suas famílias e a si próprios após terem matado 136 pessoas na região devido a um surto de Ebola. As autoridades do país relatam mais de 514 casos suspeitos e uma morte no outro lado da fronteira, em Uganda. A médica da OMS Anne Ancia declarou à BBC que, à medida que a agência investiga o surto, fica cada vez mais claro que os casos de Ebola se espalharam para outras regiões.

Read more »