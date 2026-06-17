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Possível retorno de Lima ao Fluminense após empréstimo no México

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Possível retorno de Lima ao Fluminense após empréstimo no México
LimaFluminenseAmérica-MEX
📆6/17/2026 5:20 PM
📰jornalodia
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Meia brasileiro Lima, emprestado ao América-MEX, pode voltar ao Fluminense já após a Copa do Mundo devido a questões de desempenho e exclusão da pré-temporada.

O meia brasileiro Lima , de 29 anos, pode retornar ao Fluminense após a Copa do Mundo, conforme informações do jornalista mexicano Edgar Morales. O América, clube que detém sua liberação temporária até dezembro, estaria interessado em antecipar o fim do empréstimo devido a questões de desempenho e adaptação.

Lima enfrentou críticas da torcida no primeiro semestre e ficou de fora da pré-temporada realizada na Espanha, o que aumenta a probabilidade de seu retorno ao Tricolor das Laranjeiras. Pelo América, ele disputou 16 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, mas não conseguiu consolidar-se como titular absoluto. Seu contrato com o Fluminense vige até o final de 2026, e sua trajetória no clube carioca inclui participações decisivas nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Carioca em 2023.

Após um início promissor, sua performance oscilou a partir de 2025, culminando no empréstimo para o futebol mexicano no início deste ano. O cenário atual sugere negociações em andamento para um retorno antecipado, enquanto o Fluminense monitora a situação e pode contar com ele para a sequência da temporada

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Lima Fluminense América-MEX Empréstimo Retorno

 

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