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Possível indicação de Simone Maruqetto como vice na chapa de Flávio Bolsonaro seria um aceno aos católicos

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Possível indicação de Simone Maruqetto como vice na chapa de Flávio Bolsonaro seria um aceno aos católicos
Flávio BolsonaroSimone MarquettoPP-SP
📆5/16/2026 6:34 PM
📰jornalodia
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O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), uma das cotadas para ser sua vice, em evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado.

Possível indicação de Simone Maruqetto como vice na chapa de Flávio Bolsonaro seria um aceno aos católicos - Vinicius Loures/Agência Câmara Brasília - O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro ( PL-RJ ) se encontrou com a deputada federal Simone Marquetto ( PP-SP ), uma das cotadas para ser sua vice, nesta sexta-feira, 15.

O encontro ocorreu em evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, realizado em Campinas, no interior de São Paulo, e foi registrado em publicação no Instagram da deputada, feita neste sábado, 16. A foto foi curtida por Flávio Bolsonaro.

"Ontem estive ao lado de grandes lideranças que compartilham do compromisso com o nosso país, participando do lançamento da pré-candidatura do deputado Derrite. Ao lado do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e do deputado Maurício Neves, seguimos fortalecendo o diálogo, a união e o trabalho por um Brasil que valorize a família, a segurança e as pessoas", escreveu Simone, na publicação.

A deputada também afirmou que "a política precisa ser feita com responsabilidade, coragem e propósito" e mencionou São Miguel Arcanjo. Ligada ao Frei Gilson e a outras lideranças religiosas, Simone se consolidou como uma das principais representantes da Igreja Católica no Congresso. A possibilidade de ela se tornar vice de Flávio é lida como um aceno do PL aos católicos.

Desafio é que ainda sou desconhecido por 53% da população, diz Caiado O indicado pelo PL para a disputa à Presidência da República participou do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite ao Senado por São Paulo. Estudante morre após passar mal em sala de aula Que pena! Ainda não é possível realizar a entrega do jornal O Dia em seu endereço. Se preferir, você pode voltar e escolher nosso plano de acesso digital

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