Possível fim da ‘Taxa das Blusinhas’ pode afetar a indústria têxtil nacional

Representantes do setor têxtil nacional retrataram como o eventual fim da ‘Taxa das Blusinhas’, a tributação sobre compras internacionais de pequeno valor do programa Remessa Conforme, pode pressionar os preços e diminuir a demanda doméstica por algodão.

O eventual fim da ‘Taxa das Blusinhas’, que é a tributação sobre compras internacionais de pequeno valor do programa Remessa Conforme, pode pressionar os preços e diminuir a demanda doméstica por algodão, de acordo com representantes do setor têxtil nacional.

Atualmente, cerca de um terço da produção brasileira de algodão permanece no país para ser transformada em produto final. Isso porque, com o fim da taxação, os consumidores podem voltar a priorizar o comércio on-line de roupas importadas e não fabricadas no Brasil, o que representa um risco para toda a cadeia têxtil nacional.

Em um cenário em que os produtores já operam com margens apertadas, o fim da tributação pode impactar significativamente a indústria de varejo que depende da pluma brasileira e busca maior competitividade frente aos concorrentes internacionais. Além disso, a revogação da medida pode desestimular a empregabilidade da indústria nacional e desacelerar a economia nacional, diminuindo a competitividade frente a mercados internacionais como o Chinês





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