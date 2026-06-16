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Positive Company projeta crescer 40% em 2026 com novas categorias de alimentos saudáveis

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Positive Company projeta crescer 40% em 2026 com novas categorias de alimentos saudáveis
Positive CompanyA Tal Da CastanhaJungle
📆6/16/2026 1:33 PM
📰exame
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📊News: 42% · Publisher: 63%

A Positive Company, proprietária de marcas como A Tal da Castanha e Jungle, projeta crescer 40% em 2026 com a expansão de novas categorias de alimentos saudáveis.

A empresa Positive Company , que é a proprietária das marcas A Tal da Castanha, Jungle , Possible, Plant Power e Zaya, projeta crescer até 40% em 2026 com a expansão de novas categorias de alimentos saudáveis .

Os sócios da empresa, Felipe Carvalho e Rodrigo Carvalho, afirmam que a ideia é levar a mesma lógica do rótulo limpo que fez a marca crescer no leite vegetal para ocasiões de consumo mais amplas. Eles querem que as pessoas consumam o que elas sempre gostaram, com o sabor e a textura que já têm em mente, mas trazendo leveza e praticidade para o dia a dia.

A empresa criada pelos irmãos já se tornou uma das principais marcas que ajudaram a popularizar as bebidas vegetais no Brasil e agora está se expandindo para outras categorias de alimentos saudáveis. A Positive Company já é uma das maiores empresas de alimentos saudáveis do país e está se preparando para se expandir para outros mercados internacionais. A empresa já exporta para Austrália e Canadá e está preparando a chegada a mercados como Suíça, México, Argentina, Chile e Paraguai.

A empresa também está criando novas linhas de produtos, como a Zaya, que oferece snacks sem glúten, sem leite e com apelo funcional, e a Plant Power, que oferece suplementos, proteínas, creatinas, cafés funcionais e shots

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Positive Company A Tal Da Castanha Jungle Alimentos Saudáveis Expansão

 

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