Portuguese Air Travel Disruptions Due to General Strike

A greve geral em Portugal afeta passageiros que viajam entre o Brasil e o país europeu, com reflexos previstos nas operações aéreas já a partir desta terça-feira (2). A administração do Aeroporto de Lisboa orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos antes de seguirem para o terminal.

Mulher passa por pixação convocando greve em Lisboa, Portugal. — Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP Uma greve geral marcada para esta quarta-feira (3) em Portugal afeta passageiros que viajam entre o Brasil e o país europeu, com reflexos previstos nas operações aéreas já a partir desta terça-feira (2).

Diante da paralisação, a administração do Aeroporto de Lisboa — principal porta de entrada dos brasileiros em Portugal — orientou os passageiros a verificarem a situação de seus voos antes de seguirem para o terminal. A TAP Air Portugal informou que operará apenas 79 voos em toda a sua malha durante o período de serviços mínimos estabelecido para a greve. As demais operações previstas para 3 de junho serão suspensas.

Nas rotas com origem ou destino no Brasil, a companhia manterá 16 voos entre os dias 2 e 3 de junho. Segundo a companhia, qualquer voo que não esteja incluído na lista de serviços mínimos deve ser considerado suspenso. Já a Azul anunciou o cancelamento de quatro voos entre Brasil e Portugal em razão da paralisação. De acordo com a empresa, os passageiros afetados estão sendo comunicados individualmente.

A Latam também informou o cancelamento de quatro voos entre Brasil e Portugal por conta da paralisação. Segundo a empresa, os passageiros impactados poderão optar pelas alternativas disponíveis abaixo no site ou aplicativo. O que motivou a greve? Convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), a greve é um protesto contra uma proposta de reforma trabalhista aprovada pelo Conselho de Ministros e enviada ao Parlamento português em maio.

Os sindicatos afirmam que as mudanças podem tornar as relações de trabalho mais precárias, ao ampliar possibilidades de contratação temporária e alterar regras sobre jornada e vínculos empregatícios. Já o governo português defende que a proposta busca aumentar a competitividade das empresas e adaptar o mercado de trabalho às novas demandas da economia





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