Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Portuguese Air Travel Disruptions Due to General Strike

Travel News

Portuguese Air Travel Disruptions Due to General Strike
Portuguese General StrikeAir Travel DisruptionsTAP Air Portugal
📆6/2/2026 4:29 AM
📰g1
84 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 86%

A greve geral em Portugal afeta passageiros que viajam entre o Brasil e o país europeu, com reflexos previstos nas operações aéreas já a partir desta terça-feira (2). A administração do Aeroporto de Lisboa orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos antes de seguirem para o terminal.

Mulher passa por pixação convocando greve em Lisboa, Portugal. — Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP Uma greve geral marcada para esta quarta-feira (3) em Portugal afeta passageiros que viajam entre o Brasil e o país europeu, com reflexos previstos nas operações aéreas já a partir desta terça-feira (2).

Diante da paralisação, a administração do Aeroporto de Lisboa — principal porta de entrada dos brasileiros em Portugal — orientou os passageiros a verificarem a situação de seus voos antes de seguirem para o terminal. A TAP Air Portugal informou que operará apenas 79 voos em toda a sua malha durante o período de serviços mínimos estabelecido para a greve. As demais operações previstas para 3 de junho serão suspensas.

Nas rotas com origem ou destino no Brasil, a companhia manterá 16 voos entre os dias 2 e 3 de junho. Segundo a companhia, qualquer voo que não esteja incluído na lista de serviços mínimos deve ser considerado suspenso. Já a Azul anunciou o cancelamento de quatro voos entre Brasil e Portugal em razão da paralisação. De acordo com a empresa, os passageiros afetados estão sendo comunicados individualmente.

A Latam também informou o cancelamento de quatro voos entre Brasil e Portugal por conta da paralisação. Segundo a empresa, os passageiros impactados poderão optar pelas alternativas disponíveis abaixo no site ou aplicativo. O que motivou a greve? Convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), a greve é um protesto contra uma proposta de reforma trabalhista aprovada pelo Conselho de Ministros e enviada ao Parlamento português em maio.

Os sindicatos afirmam que as mudanças podem tornar as relações de trabalho mais precárias, ao ampliar possibilidades de contratação temporária e alterar regras sobre jornada e vínculos empregatícios. Já o governo português defende que a proposta busca aumentar a competitividade das empresas e adaptar o mercado de trabalho às novas demandas da economia

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Portuguese General Strike Air Travel Disruptions TAP Air Portugal Azul Latam

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Moda de acessórios de cabeça revive anos 20 e vira febre entre celebridadesModa de acessórios de cabeça revive anos 20 e vira febre entre celebridadesA tendência de usar toucas, headpieces e bandanas na cabeça, inspirada nos anos 20 e popularizada pela personagem Virginia na novela 'A nobreza do amor', ganhou as ruas e as redes sociais. Das passarelas da Chanel ao estilo das Portuguese Girls, especialistas explicam como adaptar a moda para o dia a dia, com texturas artesanais como crochê e tricô.
Read more »

Voos entre Brasil e Portugal são cancelados devido à greve geral no país europeu | BrasilVoos entre Brasil e Portugal são cancelados devido à greve geral no país europeu | BrasilTAP e Azul foram afetadas pela paralisação
Read more »

Greve geral em Portugal cancela voos e afeta ponte aérea com o BrasilGreve geral em Portugal cancela voos e afeta ponte aérea com o BrasilParalisação convocada por centrais sindicais contra mudanças na legislação trabalhista já provoca cancelamentos e redução de voos entre Brasil e Portugal nos dias 2 e 3 de junho.
Read more »

Greve geral em Portugal afeta voos entre Lisboa e BrasilGreve geral em Portugal afeta voos entre Lisboa e BrasilA greve geral convocada para esta terça-feira (3) em Portugal causou alterações nas operações aéreas do país, impactando voos que ligam Lisboa ao Brasil. A TAP Air Portugal operará apenas 79 voos com serviços mínimos, enquanto a Latam anunciou flexibilização para passageiros com voos de, para ou via Lisboa entre os dias 2 e 3 de junho. A paralisação, convocada pela CGTP, protesta contra proposta de reforma trabalhista e citam aumento do custo de vida e tensões no Oriente Médio como motivos.
Read more »



Render Time: 2026-06-02 07:30:32