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Portugal vence Chile em amistoso e se prepara para a Copa do Mundo

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Portugal vence Chile em amistoso e se prepara para a Copa do Mundo
PortugalChileCopa Do Mundo
📆6/6/2026 8:25 PM
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A seleção de Portugal venceu o Chile por 2 a 1 em um amistoso realizado no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. O resultado confirma a classificação de Portugal para a nona Copa do Mundo de sua história.

A seleção de Portugal venceu um amistoso diante do Chile por 2 a 1 no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa. O gol da partida foi marcado por Bruno Fernandes, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Este foi o último amistoso dos portugueses antes da estreia na Copa do Mundo. Já os chilenos não se classificaram para o Mundial, após terminarem na lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, com apenas duas vitórias em 18 partidas. Os portugueses controlaram a maior parte das ações e criaram as principais oportunidades do confronto. Um dos momentos mais marcantes aconteceu ainda na etapa inicial, quando Cristiano Ronaldo partiu em velocidade em direção ao gol e que fazia sua marcação.

Como era o último homem da defesa, o defensor recebeu cartão vermelho direto e deixou o Chile com um jogador a menos. Mesmo em desvantagem numérica, os chilenos tentaram equilibrar as ações e apostaram nos contra-ataques, mas encontraram dificuldades para ameaçar a meta portuguesa. Com o resultado, Portugal chega embalado para a disputa do Mundial, enquanto o Chile, que não conseguiu vaga na competição, encerra mais um compromisso de preparação visando os próximos desafios do ciclo.

A classificação de Portugal para a nona Copa do Mundo de sua história foi confirmada em novembro do ano passado, quando a seleção terminou na liderança do Grupo F das Eliminatórias Europeias. A vaga foi assegurada com uma goleada por 9 a 1 sobre a Armênia, no Estádio do Dragão, no Porto. A ocasião também foi especial para Cristiano Ronaldo.

Apesar de não ter atuado por estar suspenso, o atacante se tornou o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 41 gols, e garantiu sua sexta participação no torneio

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