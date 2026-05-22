Portugal tem estreia na Copa contra RD Congo, com confiança em numerologia para ganhar a Copa do Mundo de 2026

Roberto Martínez, técnico de Portugal, revelou a crença em numerologia para Seleção Portuguesa ganhar a Copa do Mundo de 2026. É hora de conquistar aquilo que Portugal merece, segundo o comandante.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas Portugal tem estreia na Copa marcada contra RD Congo, no dia 17 de junho (Foto: John MacDougall/AFP) Roberto Martínez , técnico de Portugal , revelou a crença em numerologia para Seleção Portuguesa ganhar a Copa do Mundo de 2026: - Acredito muito em numerologia.

Acho que o número 6 pode trazer algo muito positivo. Em 2016, Portugal venceu a Eurocopa. Em 1966, teve seu melhor resultado em Copas do Mundo, com o terceiro lugar. Houve também a semifinal de 2006.

É hora de conquistar aquilo que Portugal merece - afirmou o comandante.é um conjunto equilibrado, que mistura experiência em grandes competições e nomes de destaque no futebol mundial, entre os jovens e os mais veteranos. É uma equipe com solidez defensiva, um meio-campo muito dinâmico e criativo e um ataque com muitas variações, de imposição física e bastante técnica. É um elenco completo.

Cabeça de chave no sorteio, Portugal quer evitar surpresas e carimbar a vaga para o mata-mata sem sustos. A 🔥 Clique para entrar no grupo gratuito de Tips do Lance! e acompanhar no WhatsApp as melhores Tips, SuperOdds e múltiplas do di





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Portugal Copa Do Mundo Numerologia Experiência Nomes De Destaque Equipe Equilibrada Solidez Defensiva Meio-Campo Dinâmico Criativo Ataque Com Muitas Variações Imposição Física Técnica Copa Do Mundo De 2026 Roberto Martínez Numerologia Portugal Copa Do Mundo Numerologia Experiência Nomes De Destaque Equipe Equilibrada Solidez Defensiva Meio-Campo Dinâmico Criativo Ataque Com Muitas Variações Imposição Física Técnica Copa Do Mundo De 2026 Roberto Martínez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fifa monitora surto de Ebola na RD Congo às vésperas da Copa do Mundo de 2026Não existe vacina ou tratamento para a cepa responsável pelo vírus

Read more »

Messi pode fazer história na Copa do Mundo 2026: recordes impressionantes em sua possível sexta participaçãoMessi, um dos maiores artilheiros da história das Copas, busca outros dois records impressionantes na Copa do Mundo 2026: primeiro título e segundo lugar em três finais consecutivas após o título de 2018 e o vice em 2022. Além disso, o argentino também vai atrás do primeiro lugar em quatro Mundiais disputados, e o Deschamps está em vantagem para o segundo.

Read more »

Fifa monitora surto de Ebola no Congo antes da Copa do Mundo 2026Estados Unidos estão impondo restrições a viajantes da região; surto já causou mais de 130 mortes

Read more »

IR 2026: veja como fazer consulta à restituição do Imposto de Renda 2026A Receita Federal pagará R$16 bilhões em restituições no primeiro lote, maior da história em volume de reembolsos. O valor será depositado no dia 29 de maio. Veja como realizar a consulta

Read more »