Portugal prepara-se para jogo com Uzbequistão com Rúben Dias em trabalho individualizado

A seleção portuguesa iniciou a preparação para o confronto contra o Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Rúben Dias, após lesão no amistoso contra a Nigéria, trabalha separadamente e não deve ser escalado. Técnico Roberto Martínez prioriza recuperação completa antes de liberar o jogador.

A seleção portuguesa iniciou a preparação para o confronto contra o Uzbequistão , válido pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, com uma sessão de treino na qual o zagueiro Rúben Dias foi reintegrado, mas ainda não considerado apto para a partida.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que o defensor, após ter sofrido um golpe durante o amistoso contra a Nigéria, tem sido submetido a trabalho individualizado, seguindo rigorosos protocolos médicos. O técnico Roberto Martínez, em coletiva de imprensa, foi enfático ao afirmar que a prioridade é a integridade física do jogador, declarando que não há motivo para arriscá-lo antes que esteja plenamente recuperado.

Enquanto Rúben Dias segue em tratamento, o restante do grupo realizou atividades de campo, com os titulares focando em recuperação específica. O embate está marcado para a próxima terça-feira, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. A partida representa um momento crucial na busca por classificação às próximas fases do Mundial, elevando a expectativa sobre as decisões táticas de Martínez e a evolução física de seus principais atletas





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