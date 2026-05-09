Portugal Learns From Brazil's Cultural Policy

The text discusses the challenges faced by the cultural sector in Portugal and the need for modernization of the mecenato cultural. It highlights the importance of incentives for cultural projects and the need to democratize culture, especially in regions and communities that have been left behind. The text also draws lessons from Brazil's cultural policy, emphasizing the need to learn from its successes and failures. The author suggests that Portugal can learn from Brazil's experience in supporting initiatives in remote areas and promoting cultural diversity.
A cultura não morre por falta de talento. Morre por falta de sistema. Morre quando uma companhia sobrevive no milagre, quando uma associação transforma entusiasmo em contabilidade de guerra, quando um festival nasce antes do orçamento.
Há beleza nessa persistência, mas há também crueldade. Precariedade não é pureza. É desperdício de inteligência nacional. Portugal quer modernizar o mecenato cultural.
A intenção é boa e chega tarde. O novo regime aumenta benefícios fiscais, permite apoiar projetos específicos e dá previsibilidade a entidades culturais. Tudo correto. Nada suficiente.
O teste não está na engenharia fiscal, mas na pergunta que ela esconde: o dinheiro privado vai abrir portas ou apenas iluminar os mesmos salões? É aqui que Portugal deve olhar para o Brasil sem arrogância europeia. A Lei Rouanet permitiu que milhares de projetos saíssem do papel: espetáculos, exposições, livros, museus, restauros e festivais. Seria desonesto negar a sua grandeza.
Mas seria ingénuo ignorar as suas contradições. O mecanismo foi acusado de concentrar recursos nos grandes centros, favorecer nomes consagrados e deixar o Brasil profundo longe da mesa onde se decide o valor simbólico do país. A lição é clara: incentivo fiscal pode democratizar a cultura, mas também pode repetir as desigualdades da economia que o financia. O mercado tende a patrocinar o que já tem visibilidade, segurança e fotografia bonita para o relatório anual.
A cultura mais necessária está muitas vezes fora do radar: numa biblioteca municipal, numa companhia independente, numa pequena editora. O Brasil viveu antes esse dilemma. Acertou muito, errou bastante e acumulou experiência que vale ouro. Nos últimos anos, a política cultural brasileira tem tentado corrigir distorções com programas de indução regional e social.
O avanço é real. A assimetria também. A lição brasileira não é copiar a Rouanet; é aprender com a sua grandeza e com as suas feridas. A novidade portuguesa está na possibilidade de apoiar iniciativas concretas.
Não apenas instituições reconhecidas, mas obras, programações e projetos com rosto, prazo, orçamento e impacto. Uma empresa poderá apoiar um festival literário no interior, uma exposição de jovens artistas, uma rede de bibliotecas vivas, uma circulação teatral, uma coprodução luso-brasileira. Mas será preciso mudar a mentalidade das empresas. Financiamento cultural não é caridade ilustrada.
Não é comprar uma moldura moral para o relatório de sustentabilidade. Não é trocar dinheiro por convites VIP, logotipos e fotografias com ministros. Quando levado a sério, é investimento na inteligência sensível de um país. É reconhecer que a economia também vive de imaginação, memória e futuro.
Portugal precisa disso pela sua escala: sem cultura, arrisca transformar prudência em pequenez. O Brasil precisa disso pela sua imensidão: sem cultura democratizada, arrisca perder-se dentro de si mesmo. A língua, a literatura, a música, o teatro, o cinema e a memória não são ornamento. São presença no mundo.
O novo mecenato português será transformador se descobrir talentos onde o mercado ainda não chegou, der escala ao que vive no improviso e transformar empresas em cúmplices de futuro. O dinheiro privado pode ajudar muito. Mas a alma pública da cultura não pode ser privatizada em nome da eficiência
Culture Mecenato Cultural Incentives Democratization Brazil Portugal Cultural Policy Experience Remote Areas Cultural Diversity
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cantora Bonnie Tyler é internada em Portugal e faz cirurgia de emergênciaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »
Portugal endurece regras para cidadania e amplia prazo para brasileiros obterem nacionalidadeNova lei aumenta o tempo mínimo de residência para brasileiros e prevê perda da cidadania para naturalizados condenados por crimes graves
Read more »
Terceira brasileira encontrada morta em Portugal em seis mesesPolícia descobriu corpo da emigrante em armazém frigorífico abandonado. A cozinheira Francisca dos Santos e a babá Lucinete Freitas também foram achadas pelas autoridades
Read more »
Tribunal de Portugal derruba perda da cidadania em caso de crime graveJuízes decidiram por unanimidade que é inconstitucional retirar a nacionalidade de quem infringir a lei penal porque fere os princípios de igualdade e proporcionalidade
Read more »