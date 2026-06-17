Portugal e República Democrática do Congo empatam em amistoso cheio de lances decisivos

Em um duelo amistoso vibrante, Portugal e República Democrática do Congo dividem os pontos com um placar final de 1 a 1, após sequências de ataques, faltas estratégicas e oportunidades frustradas de ambos os lados.

No último confronto amistoso entre seleções europeias e africanas, Portugal recebeu a República Democrática do Congo em um duelo marcado por intensas trocas de ataque, oportunidades de gol e momentos de tensão.

A partida começou com a República Democrática do Congo buscando surpreender desde o primeiro minuto, pressionando a defesa lusa e criando situações perigosas. O atacante Yoane Wissa, emprestado ao clube português por Vitinha, foi o protagonista inicial ao ocupar a área e rematar de cabeça a poucos centímetros do ângulo superior esquerdo, porém o chute foi desviado por um bloqueio defensivo que impediu o gol.

Pouco depois, o volante Samuel Moutoussamy, também da seleção congolesa, tentou finalizar de fora da área com o pé esquerdo após receber um cruzamento preciso de Arthur Masuaku, mas a bola acabou sendo defendida com segurança pelo goleiro português. Em resposta, Portugal ativou seu ritual de posse de bola, avançando pelas laterais e explorando a criatividade de seus meio-campistas para abrir espaços na defesa congolesa





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