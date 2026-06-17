Portugal e RD Congo se enfrentam no Mundial

A seleção portuguesa, comandada por Cristiano Ronaldo, chega ao Mundial como uma das principais candidatas ao título mundial. A equipe portuguesa conta com destaques espalhados por todo o Velho Continente, como os meias Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que estão preparados para enfrentar as principais seleções do mundo.

A seleção portuguesa, comandada por Cristiano Ronaldo , chega ao Mundial como uma das principais candidatas ao título mundial. A equipe portuguesa conta com destaques espalhados por todo o Velho Continente, como os meias Bruno Fernandes e Bernardo Silva , que estão preparados para enfrentar as principais seleções do mundo.

A bola rola nesta quarta-feira (17), no Houston Stadium, às 14h (horário de Brasília), e a partida pode significar um novo Portugal desembarcar nos Estados Unidos como uma das principais candidatas ao título mundial. A seleção da RD Congo será uma das estreantes nesta Copa, pelo menos sob a atual denominação. A última participação do país foi há 52 anos, ainda como Zaire, na Copa de 1974.

Os principais destaques da equipe são o atacante Cédric Bakambu, o zagueiro Chancel Mbemba e o lateral Arthur Masuaku. A expectativa é que a equipe portuguesa seja uma das favoritas ao título, mas a RD Congo não vai jogar sem luta. A seleção da RD Congo conta com uma equipe experiente e motivada, e a partida pode ser uma das mais emocionantes da Copa. A bola rola e a espera é grande para saber quem será o vencedor desta partida.

A partida pode significar um novo Portugal desembarcar nos Estados Unidos como uma das principais candidatas ao título mundial. A seleção portuguesa, comandada por Cristiano Ronaldo, chega ao Mundial como uma das principais candidatas ao título mundial. A equipe portuguesa conta com destaques espalhados por todo o Velho Continente, como os meias Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que estão preparados para enfrentar as principais seleções do mundo





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