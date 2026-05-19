The Portugal national team officially called up 27 players for the 2026 FIFA World Cup, despite the FIFA rule of 26 officially registered players. The technical director Roberto Martinez justified the decision as a logistic and preparation strategy, with the reserve goalkeeper, Ricardo Velho. The symbolic aspect also highlights the fallen striker album Diogo Jota. Additionally, it aims to counteract the physical challenges and long distances between the United States, Canada, and Mexico. The extra 27 players concept may address the potential difficulties faced by goalkeepers due to the travel and physical exertion requirements of the competition. Also, there might be additional players for training purposes so they can be used in case of unforeseen circumstances. Although FIFA has not explicitly mentioned it will have to be confirmed.

Portugal chamou 27 jogadores para a Copa do Mundo de 2026, apesar da Fifa permitir apenas 26. O técnico Roberto Martínez justificou a decisão como estratégia logística e de preparação, com o goleiro Ricardo Velho como reserva emergencial.

A escolha também tem valor simbólico, homenageando o falecido atacante Diogo Jota. A abordagem visa mitigar desafios físicos e deslocamentos longos entre EUA, Canadá e México. A convocação da Seleção de Portugal nesta terça-feira para a Copa do Mundo de 2026 chamou atenção por um detalhe incomum: o técnico Roberto Martínez anunciou 27 jogadores, embora a Fifa permita apenas 26 inscritos oficiais no torneio.

A situação gerou dúvidas entre torcedores nas redes sociais, mas a explicação passa por uma estratégia adotada pela comissão técnica portuguesa para lidar com os desafios logísticos e físicos da competição. Segundo regras divulgadas pela Fifa, cada seleção poderá registrar oficialmente entre 23 e 26 atletas para a Copa do Mundo de 2026. Ou seja, Portugal não terá autorização para utilizar os 27 jogadores simultaneamente no torneio. O nome 'extra' da lista portuguesa é o goleiro Ricardo Velho.

De acordo com informações da agência Reuters, ele viajará com a delegação como uma espécie de reserva emergencial e só poderá ser incluído oficialmente caso algum dos goleiros inscritos apresente lesão antes da estreia ou durante a competição





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