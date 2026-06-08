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Porto do Açu adere a movimentos do Pacto Global da ONU por sustentabilidade

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Porto do Açu adere a movimentos do Pacto Global da ONU por sustentabilidade
Porto Do AçuPacto Global ONUAmbição Net Zero
📆6/8/2026 10:27 AM
📰jornalodia
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O Porto do Açu Operações aderiu aos Movimentos Ambição Net Zero e +Água do Pacto Global da ONU, reforçando compromissos com descarbonização e eficiência hídrica.

O Porto do Açu Operações, localizado em São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro, deu mais um passo significativo em sua trajetória de sustentabilidade ao aderir a dois novos movimentos do Pacto Global da ONU: o Ambição Net Zero e o +Água.

A formalização ocorreu no dia 2 de junho, durante o Fórum Ambição 2030, promovido pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) - Rede Brasil, no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Com essa adesão, o complexo portuário, que já possui o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol desde 2021, reforça seu compromisso com metas ambiciosas de descarbonização, eficiência hídrica e desenvolvimento social.

Eugenio Figueiredo, CEO da empresa, destacou que a nova adesão se soma aos movimentos Conexão Circular e Mente em Foco, já integrados anteriormente, consolidando a estratégia de longo prazo da companhia, conhecida como Ambição 2050. Essa estratégia prevê a redução de emissões em 50% até 2030, 80% até 2040 e a neutralidade climática até 2050.

Ao aderir ao Ambição Net Zero, o porto assume obrigações como a publicação anual do inventário de emissões de gases de efeito estufa, a adoção de metas alinhadas à ciência climática e a promoção de uma transição justa para uma economia de baixo carbono. Figueiredo ressaltou a importância da ação coordenada entre empresas, governos e sociedade para enfrentar as mudanças climáticas. Em relação ao Movimento +Água, o foco está no aumento da eficiência e conservação dos recursos hídricos.

O diretor revelou que a Porto do Açu Operações já utiliza mais de 70% de água de fontes alternativas e tem a meta de alcançar 90% até 2030. As ações da Reserva Caruara são um exemplo de iniciativa alinhada a esse movimento, contribuindo para a proteção ambiental e a segurança hídrica regional.

O Porto do Açu, maior complexo porto-indústria privado de águas profundas da América Latina, está em operação desde 2014 e é administrado pela Prumo Logística em parceria com o Porto de Antuérpia-Bruges Internacional. Com essas novas adesões, o porto reafirma seu papel na transição energética e no desenvolvimento sustentável do território, conectando-se aos desafios globais e às metas da ONU

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Porto Do Açu Pacto Global ONU Ambição Net Zero +Água Sustentabilidade

 

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