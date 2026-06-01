Porto Alegre terá uma semana de tempo estável e sem chuva entre segunda-feira, 1°, e domingo, 7 de junho. As temperaturas variam entre mínimas próximas de 13°C e máximas que podem chegar a quase 24°C, com céu variando entre nublado no início da semana e aberturas de sol mais expressivas a partir de quarta-feira.

Porto Alegre terá uma semana de tempo estável e sem chuva entre segunda-feira, 1°, e domingo, 7 de junho. As temperaturas variam entre mínimas próximas de 13°C e máximas que podem chegar a quase 24°C, com céu variando entre nublado no início da semana e aberturas de sol mais expressivas a partir de quarta-feira.

Belo Horizonte começará junho com uma semana de contrastes climáticos. Na segunda-feira, o dia será de céu encoberto, com temperaturas variando entre 13°C de mínima e 19°C de máxima. A umidade do ar estará em 77% e não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,48 m/s e o índice ultravioleta será moderado, com valor de 3,03.

Na terça-feira, o céu terá poucas nuvens, com períodos de sol, e as temperaturas variarão entre 12°C de mínima e 20°C de máxima. A umidade do ar cai para 61% e os ventos serão mais intensos, a 4,57 m/s. O índice ultravioleta permanece moderado, em 3,07. Na quarta-feira, o dia começa com nuvens esparsas pela manhã e abertura do tempo à tarde, e as temperaturas variarão entre 14°C de mínima e 23°C de máxima.

A umidade do ar recua para 56% e os ventos sopram a 4,19 m/s. O índice ultravioleta sobe levemente para 3,66. Na quinta-feira, o céu ficará aberto pela manhã e parcialmente nublado ao longo do dia, e as temperaturas variarão entre 15°C de mínima e 23°C de máxima. A umidade do ar será de 58% e os ventos sopram a 3,64 m/s.

O índice ultravioleta será de 3,83. Na sexta-feira, o dia começa com céu aberto pela manhã e fica encoberto ao longo do dia, e as temperaturas variarão entre 15°C de mínima e 22°C de máxima. A umidade do ar estará em 54% e os ventos serão fracos, a 1,86 m/s. O índice ultravioleta será baixo, em 0,83.

No sábado, o céu ficará aberto, com períodos de sol e nuvens esparsas, e as temperaturas variarão entre 14°C de mínima e 24°C de máxima. A umidade do ar será a menor da semana, em 53%, e os ventos sopram a 2,12 m/s. O índice ultravioleta será de 1,0. No domingo, o céu ficará parcialmente nublado a encoberto, e as temperaturas variarão entre 15°C de mínima e 21°C de máxima.

A umidade do ar volta a 61% e os ventos sopram a 2,38 m/s. O índice ultravioleta permanece baixo, em 1,0. De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva para Porto Alegre em nenhum dos sete dias analisados. O início da semana será marcado por céu mais nublado e temperaturas mais amenas, com máximas em torno de 19°C na segunda-feira.

A partir de quarta-feira, o tempo se abre progressivamente, com as máximas subindo para próximo de 23°C na quinta-feira e chegando a quase 24°C no sábado, o dia mais quente da semana. A umidade do ar recua ao longo da semana, com o menor índice registrado no sábado, em 53%. O domingo encerra o período com retorno de nuvens e leve queda nas temperaturas máximas, sem, no entanto, alterar a tendência de tempo seco





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