Portela homenageará Monarco no Carnaval com o enredo 'Ao Mestre, com carinho'

A Portela anuncia homenagem a Monarco, figura icônica do samba, com o enredo 'Ao Mestre, com carinho' no Carnaval. Dona Olinda Diniz, viúva do sambista, celebra a homenagem, que reconhece o legado do compositor na escola.

Rio - Dona Olinda Diniz, viúva de Monarco , expressou profunda alegria e emoção diante da decisão da tradicional escola de samba Portela de homenagear o legado de seu falecido marido, o cantor e compositor Monarco , no enredo 'Ao Mestre, com carinho', para o Carnaval . A notícia, recebida com um misto de gratidão e celebração, foi descrita por Dona Olinda como um gesto de imenso amor e reconhecimento por parte da agremiação.

Ela ressaltou a importância de ver a Portela, escola que Monarco tanto amava e enaltecia, transformando sua vida e obra em um enredo carnavalesco. Para ela, esse momento representa uma forma da escola retribuir todo o carinho, dedicação e talento que Monarco dedicou à Portela ao longo de sua vida. 'Ver a Portela transformar Monarco em enredo é como ver a escola devolver, em forma de carinho, tudo o que ele entregou a ela ao longo da vida. Monarco cantou a Portela em sentimento. Deixou obras que viraram memória afetiva do samba brasileiro', afirmou Dona Olinda, emocionada com a homenagem.\O autor do enredo, Paulo Barros, renomado carnavalesco conhecido por suas criações inovadoras e impactantes, enfatizou que a escolha de Monarco como tema central do desfile partiu da profunda admiração pela memória e pela dimensão artística do compositor. Ele destacou o papel fundamental de Monarco na construção da história da Portela e do samba brasileiro, ressaltando a relevância de sua obra que atravessou gerações e continua a inspirar artistas de diversas áreas. 'Estamos falando de um mestre que ajudou a construir a memória musical da Portela e do samba brasileiro, com uma obra que atravessou o tempo e ganhou a voz de artistas imensos', declarou Paulo Barros, demonstrando o respeito e a reverência pela figura de Monarco. Júnior Escafura, presidente da Portela, reforçou a importância da homenagem, afirmando que a escolha reafirma a forte ligação da escola com sua história e com aqueles que contribuíram para torná-la uma das maiores agremiações do país. Escafura descreveu Monarco como um dos maiores portelenses de todos os tempos, destacando sua contribuição para a construção da identidade da Portela, que celebra mais de 100 anos de história. 'Monarco foi, talvez, o maior portelense de todos os tempos. Sua obra ajudou a construir a identidade da Portela, que tem mais de 100 anos. A gente reverencia e agradece a esse homem que transformou a própria vida em legado para o samba', afirmou o presidente, demonstrando gratidão e reconhecimento ao legado de Monarco.\A divulgação do enredo ocorreu durante um evento especial em comemoração aos 103 anos da Portela, realizado na quadra da escola em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no sábado (11). A programação festiva teve início com uma missa em homenagem à Majestade do Samba, reunindo integrantes e personalidades importantes da escola. A celebração contou com apresentações da Velha Guarda da Portela, do elenco show e do cantor Wallace Porto, proporcionando um ambiente de alegria e celebração. O momento mais esperado da noite foi a revelação do enredo para o Carnaval, que contou com a participação de diversos artistas renomados, como Diogo Nogueira, Maria Rita, Marisa Monte, Teresa Cristina e Roberta Sá, que participaram da gravação de um vídeo emocionante. Hildemar Diniz, conhecido como Monarco, nasceu em 1933 e faleceu em 2021. Ele fez parte da ala de compositores da Portela desde a década de 1950, tornando-se líder da Velha Guarda e presidente de honra da escola. Monarco foi o autor de inúmeros sucessos, muitos deles eternizados na voz de Zeca Pagodinho, como 'Vai vadiar' e 'Coração em desalinho'. Sua contribuição para o samba e para a cultura brasileira é inestimável. Monarco faleceu aos 88 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia no intestino, deixando um legado inesquecível para o mundo do samba





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