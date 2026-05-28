Porteiro da Granja Comary conta histórias inesquecíveis sobre os jogadores da Seleção Brasileira

O porteiro da Granja Comary, André 'Rabecão', trabalha no local há mais de 25 anos e tem histórias inesquecíveis sobre os jogadores da Seleção Brasileira. Ele conta que até mesmo os jogadores costumavam se apresentar ao centro de treinamentos em helicópteros e sequer passavam pela portaria.

O porteiro da Granja Comary, André 'Rabecão', trabalha no local há mais de 25 anos e tem histórias inesquecíveis sobre os jogadores da Seleção Brasileira .

Ele conta que até mesmo os jogadores costumavam se apresentar ao centro de treinamentos em helicópteros e sequer passavam pela portaria. No entanto, há um tempo em que até mesmo ir aos vestiários era possível. Em uma dessas idas ao espaço reservado aos atletas, Rabecão aproveitou para tirar uma foto com seu ídolo, Romário. O encontro terminou com um presente inusitado do Baixinho.

'O Romário estava no vestiário uma vez e nós tínhamos acesso ao vestiário. Então, eu fui tirar uma foto com ele e falou: 'Pô, não vou levantar, não. Fica aqui do lado e tira uma foto comigo'. Ainda lembro que ele me deu uma garrafa de Gatorade.

Romário é uma figura inesquecível, um cara maravilhoso que a gente nunca vai esquecer. Pra mim, o melhor jogador do mundo', conta Rabecão.

Além disso, Rabecão também conta que Alexandre Pato, que ainda estava nas categorias de base, costumava ter longas conversas com os funcionários da guarita.

'Na época, a gente parou, bateu papo, resenhou. Ele não estava nem na profissional, ele tava no sub-20, o Alexandre Pato. O Romário sempre tratou muito bem o povo de Teresópolis, nós amamos o Romário, mas o Alexandre Pato, de conversar, foi um cara que tive mais conversa com ele. Renato Augusto e Arouca, eles vinham naquele ônibus, paravam, tiravam foto e faziam também a resenha com a gente', recorda.

As resenhas com os atletas são inúmeras e, uma vez, Rabecão até estranhou a chegada de sem aviso prévio de convidados de um craque da Seleção Brasileira. Durante um treinamento, um grupo vindo da Vila 'Lembro o nome do grupo até hoje: Imperô, por causa do Adriano Imperador. Os moleques vieram e disseram que tinham vindo falar com o Adriano. Eu falei: 'Ah, tá de sacanagem'.

Mas aí o Adriano recebeu eles muito bem, realmente eram amigos do Adriano e são até hoje. É muito maneiro o carinho que o Adriano tem com o público. É um cara que sempre estará nos corações de todo mundo, porque ele é povo, ele é nosso. O Adriano é gente boa demais, nota mil.

O Adriano estava treinando, aí pediu lá pro técnico na época e foi receber os caras', diz o profissional. As histórias do porteiro também vão além dos jogadores. Uma figura que ele guarda com carinho é Denir, ex-massagista do Brasil, que subia com fusquinha e parava aqui na portaria, batia um papo, aquela resenha maneira.

'Ele subia do Rio com o Fusquinha e falava com aquele jeito dele: 'Irmão, subia a serra tranquilo, tomando um arzinho'. A gente batia um papo e fazia uma resenhazinha até ele falar que ia embora trabalhar. A voz grossa, sempre imponente, um cara muito maneiro, uma pessoa que vou levar no meu coração para sempre', completa. Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie





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