Portaria obriga comércio a respeitar legislação municipal para trabalho em feriados

Nova norma do Ministério do Trabalho exige convenção coletiva e observância das leis municipais para funcionamento de lojas e farmácias nos feriados, após suspensões e resistência do setor.

A nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada nesta segunda‑feira, 1º de maio, estabelece que empresas do comércio e do varejo deverão observar a legislação municipal quando houver prestação de serviços em dias de feriado.

A medida, que entrou em vigor após inúmeros adiamentos, impõe a celebração de convenção coletiva entre empregadores e sindicatos antes de autorizar o funcionamento das lojas, farmácias, supermercados e demais estabelecimentos comerciais nos feriados. A exigência de negociação coletiva já era prevista para o setor farmacêutico, mas agora se estende a todas as atividades comerciais, salvo as feiras livres, que ficam isentas da obrigação.

A regulamentação, inicialmente editada em novembro de 2023, sofreu forte resistência por parte de associações empresariais e de representantes do comércio, que temiam aumento de custos e restrição à flexibilidade operacional. Por essa razão, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, suspendeu temporariamente a portaria logo após sua publicação, sob pressão de frentes parlamentares ligadas ao setor.

As entidades sindicais, entretanto, defenderam a norma como essencial para garantir que os trabalhadores tenham seus direitos preservados e para impedir que empregadores imponham jornadas extraordinárias sem a devida negociação. Segundo os sindicatos, a legislação municipal deve prevalecer, pois cada município possui regras específicas sobre compensação, pagamento de horas extras e descanso semanal remunerado nos feriados.

Com a retomada da vigência da portaria, as empresas ficam obrigadas a adequar seus contratos de trabalho às normas locais e a firmar acordos coletivos que definam condições de remuneração, compensação de dias de descanso e demais benefícios aplicáveis. A medida representa um avanço na proteção do trabalhador, ao assegurar que as regras municipais - muitas vezes mais benéficas que a legislação federal - sejam cumpridas.

Por outro lado, o setor comercial ainda aponta que a obrigatoriedade de negociação coletiva pode gerar entraves operacionais, principalmente em cidades onde a legislação municipal varia de forma significativa. O debate continua aberto, mas, por ora, a regra está consolidada e deverá ser observada por todos os empregadores que desejam manter suas atividades em feriados, sob pena de sanções administrativas e judiciais





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