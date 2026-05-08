Portaria estabelece valores mínimos e máximos de vencimentos para Auxílio-natalidade e Encargo de Curso ou Concurso dentro da Administração Pública

A Portaria SGP/MGI nº 3.887/2026 publicada no Diário Oficial estabelece o valor do menor e do maior vencimento básico da Administração Pública federal, o que é usado para fins de cálculo do auxílio-natalidade e do encargo. O valor mínimo é de R$ 718,58 e o máximo é de R$ 32.504,91. O texto destaca que o vencimento básico é o salário sem benefícios e adicionais e que a gratificação por Encargo de Curso ou Concurso incide sobre o valor máximo do vencimento básico da Administração Federal, que é o cargo da Receita Federal e Trabalho. O texto também cita o auxílio-natalidade como um benefício previsto no Estatuto do Servidor (Lei nº 8.112/1990) e a gratificação por Encargo de Curso ou Concurso como um adicional pago para participação em cursos de formação, banca examinadora, entre outros.

Portaria estabelece menor e maior vencimento básico da Administração Pública, usados para fins de cálculo desses adicionais, em R$ 718,58 e R$ 32.504,91, respectivamente. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ( MGI ) informou, nesta sexta-feira, que o valor do auxílio-natalidade é de R$ 718,58 e que a gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, para fins de cálculos, deverá incidir sobre o valor máximo de vencimento básico da administração federal, que corresponde a R$ 32.504,91.

A Portaria SGP/MGI nº 3.887/2026 publicada na edição do Diário Oficial desta sexta estabelece o valor do menor e do maior vencimento básico da Administração Pública federal, o que corresponde ao pagamento do auxílio-natalidade e à base de cálculo do encargo, respectivamente. A norma já está em vigor, mas produz efeitos a partir de 1º de abril, o que indica pagamentos retroativos





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Auxílio-Natalidade Encargo De Curso Ou Concurso Assistencia Banco Examinadora Cargo Da Receita Federal E Trabalho Cursos De Formação Diário Oficial Gratificação Gestão E Inovação Em Serviços Públicos Lei Nº 8.112/1990 MGI Mês-Natalidade Norma Regulamentadora SGP/MGI Nº 3.887/2026 Notificação Portaria SGP/MGI Nº 3.887/2026 Quem É MGI Receita Federal Servidor Serveless Tais Služeb Publicá Tocantins Vestibular Veiculo Pilotado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultado do concurso 6063 da Loteria FederalConfira os bilhetes sorteados do concurso 6063 da Loteria Federal realizado nesta quarta-feira e entenda as regras de aposta e premiação da Caixa.

Read more »

Exército abre inscrições para concurso de formação de sargentosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Concurso Literário Infantojuvenil da Fiocruz abre inscrições; saiba maisSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Mega-Sena, concurso 3.005: confira os números sorteadosO prêmio para o ganhador desta quinta-feira (7) é de R$ 36 milhões.

Read more »