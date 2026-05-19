Portaria do MEC amplia locais de prova e estabelece meta de 70% de participação de concluintes na rede pública no Enem

O Ministério da Educação anunciou que alunos da rede pública terão inscrição automática no Enem a partir de 2026, e a Portaria nº 422/2026 também integra o Enem ao Saeb e amplia locais de prova em 10 mil escolas, com meta de 70% de participação de concluintes. Essa medida visa consolidar o Enem como avaliação da qualidade da educação básica e facilitar o acesso ao ensino superior.

Portaria do MEC também integra o Enem ao Saeb , amplia locais de prova e estabelece meta de 70% de participação de concluintes da rede pública a partir deste ano.

Pacote visa consolidar o Enem como avaliação da qualidade da educação básica e facilitar o acesso ao ensino superior. O Ministério da Educação anunciou que alunos da rede pública terão inscrição automática no Enem a partir de 2026. A Portaria nº 422/2026 também integra o Enem ao Saeb e amplia locais de prova em 10 mil escolas, com meta de 70% de participação de concluintes.

Essa medida visa consolidar o Enem como avaliação da qualidade da educação básica e facilitar o acesso ao ensino superior





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