A Rússia e a China criticaram os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a construção do Domo de Ouro, um sistema de defesa antimísseis, nesta quarta-feira (20). A declaração foi feita através de um pronunciamento conjunto, divulgado após o presidente chinês, Xi Jinping, receber o presidente russo, Vladimir Putin, em Pequim e fala que o sistema ameaça a 'estabilidade estratégica'.

Por que Trump diz que a Groenlândia é vital para construir Domo de Ouro: Rússia e China criticaram os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , para a construção do Domo de Ouro nesta quarta-feira (20).

A declaração foi feita através de um pronunciamento conjunto, divulgado após o presidente chinês, Xi Jinping, receber o presidente russo, Vladimir Putin, em Pequim e fala que o sistema ameaça a 'estabilidade estratégica'. Donald Trump e o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, mostram projeto do Golden Dome — Foto: REUTERS/Kevin Lamarqu





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Domo De Ouro Donald Trump Rússia China Estabilidade Estratégica Groenlândia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump tenta intermediar plano para encerrar a guerra entre Rússia e UcrâniaSegundo a nota publicada por Scott Bessent, secretário do Tesouro, o governo americano tem uma ‘licença geral temporária de 30 dias’, permitindo que países mais vulneráveis obtenham petróleo russo retido em alto-mar, em resposta à guerra no Irã.

Read more »

Putin's Visit to China: A Rare Glimpse of a Less-Understood PartnershipPutin and Xi, two strong leaders, have accumulated 39 years in power without signaling their propensity to leave their positions. Their 25th anniversary of the Comprehensive Strategic Partnership Treaty coincides with Putin's visit to China this week. China and Russia have been observed during this rare episode, displaying a unique, discreet partnership. The visit appears more private than usual with fewer advance announcements. Russian officials expect to gain specific insights from the meeting between Trump and Xi. Commerce between the two nations has been characterized by one-sidedness, with China being Russia's dominant trading partner, significantly surpassing any other country with soaring exports to Russia. Due to forced information technology sanctions and a decline in relations with the West, China has become increasingly vital to Russia for technological, scientific, and industrial resources. The article states that a whopping 90% of the technology presented for sanctions and subsequently imported by Russia came from China. Russian International Affairs Council declares its commitment to maintaining a balance of power in their relationship, as they stress that Russia is a significant global power incapable of being treated as a minor partner. China has been crucial to Russia, providing a critical market and demand. Given the absence of alternatives, any decline in trade between the two major economies could have severe implications for Russia. The partnership between China and Russia may be complex but it seems to be a continuation of a trend towards strategic distancing from the West.

Read more »

Xi Jinping e Putin se unem em críticas aos EUA sobre questões nucleares e de segurançaChina e ‌Rússia condenaram os planos do escudo de defesa antimísseis Domo de Ouro do presidente ...

Read more »

Rússia e China criticam sistema Domo de Ouro de Trump e chamam de 'ameaça'Proposta do presidente dos Estados Unidos para escudo de defesa prevê mísseis interceptores, sensores e sistemas de comando e controle, assim como elementos espaciais para detectar, rastrear e abater ameaças

Read more »