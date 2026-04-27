Por que fantasiar é comum e como influencia o desejo e o bem-estar íntimo

A sexóloga Mónica Branni explica que fantasias sexuais são normais e benéficas, ajudando a aumentar a excitação e explorar desejos de forma segura. Mais de 90% das pessoas já tiveram alguma fantasia sexual, que pode incluir múltiplos parceiros, dominação ou situações 'proibidas'. Essas imagens mentais não indicam desejo real, mas sim uma forma de simulação mental que enriquece a vida íntima.

As fantasias sexuais são um fenômeno amplamente difundido e considerado saudável na vida íntima das pessoas, conforme explica a sexóloga Mónica Branni. Mais de 90% dos indivíduos já experimentaram algum tipo de fantasia sexual, que atua como uma simulação mental sem a intenção de ser concretizada na realidade.

Essas imagens mentais não apenas aumentam a excitação e o prazer, mas também ajudam a explorar desejos e cenários de forma segura e imaginativa. Branni destaca que essas fantasias são normais e podem ocorrer mesmo em relacionamentos estáveis, sem indicar um desejo real por outras pessoas. Elas servem como uma ferramenta para romper com a rotina e explorar a curiosidade, sem consequências no mundo real.

A especialista ressalta que tentar reprimir pensamentos indesejados pode ser prejudicial, sugerindo, em vez disso, técnicas de mindfulness para redirecionar a atenção para sensações físicas, como a respiração ou o toque. Entre as fantasias mais comuns estão o sexo com múltiplos parceiros, dinâmicas de dominação e submissão e situações consideradas 'proibidas'. Esses cenários refletem a busca por estimulação e a vontade de explorar experiências fora do convencional.

A sexóloga explica que a fantasia de sexo com múltiplos parceiros, por exemplo, pode reduzir a pressão individual e aumentar a estimulação, enquanto as dinâmicas de dominação e submissão estão ligadas ao controle e ao poder dentro do encontro sexual. Já as fantasias 'proibidas' ativam a curiosidade e rompem com a monotonia, tornando a experiência mais excitante.

Branni enfatiza que essas fantasias são uma parte natural da sexualidade humana e que, longe de serem motivo de preocupação, contribuem para uma vida íntima mais rica e satisfatória. A conexão entre mente e corpo é fundamental para intensificar o prazer, e a exploração dessas fantasias pode ser uma forma de enriquecer a experiência sexual. A especialista também alerta sobre a importância de não julgar esses pensamentos, pois eles são uma expressão da criatividade e da imaginação erótica.

Em vez de reprimi-los, é mais produtivo aceitá-los como parte do processo de descoberta e autoconhecimento sexual. Além disso, Branni destaca que as fantasias podem variar de acordo com a personalidade e as experiências de cada indivíduo, sendo importante respeitar a diversidade desses desejos. A sexóloga conclui que, ao compreender e aceitar essas fantasias, as pessoas podem ter uma vida sexual mais plena e satisfatória, sem culpas ou inibições





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