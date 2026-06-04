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População mundial de milionários atinge recorde em 2025 com alta de 8,7% na riqueza, aponta relatório

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População mundial de milionários atinge recorde em 2025 com alta de 8,7% na riqueza, aponta relatório
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📆6/4/2026 9:28 PM
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Relatório da Capgemini mostra que quase 2 milhões de novos indivíduos com alto patrimônio líquido foram identificados em 2025, totalizando riqueza recorde de 98,3 trilhões de dólares, puxada por valorização de ações e desaceleração da inflação.

A população mundial de indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWIs) apresentou um crescimento significativo em 2025, com um aumento de quase 2 milhões de pessoas, totalizando um número recorde segundo a 30ª edição do Relatório Global de Riqueza 2026, divulgado pela consultoria francesa Capgemini.

A riqueza global desse segmento avançou 8,7% no ano, alcançando o valor histórico de 98,3 trilhões de dólares, impulsionada principalmente pelo desempenho positivo dos mercados acionários globais e pela desaceleração da inflação. Entre os grupos analisados, os ultra-ricos (Ultra-HNWIs) registraram a maior expansão pelo segundo ano consecutivo, com alta de 9,4% na população e 9,7% no patrimônio total. O levantamento revela que o 1% mais rico dos milionários concentra 34,8% de toda a riqueza desse universo.

A valorização de ações, especialmente de empresas ligadas à inteligência artificial, foi o motor principal da expansão em cinco das seis regiões estudadas. A Ásia-Pacífico liderou, com crescimento de 10,5% na riqueza e 9,4% na população de HNWIs, destacando-se Japão e China. A América do Norte registrou alta de 9,1%, com os EUA adicionando 736 mil novos milionários.

A Europa voltou a crescer após retração em 2024, avançando 6,5%, enquanto a África teve alta de 4,1% e a América Latina crescimento modesto de 0,3%. O Oriente Médio foi a única região com retração, queda de 1,4% na população. Em relação à composição das carteiras, as ações passaram a representar 25% dos portfólios em janeiro de 2026, três pontos percentuais acima do ano anterior, e a renda fixa subiu para 20%.

A concorrência no setor de gestão de patrimônio aumentou, com apenas 19% dos HNWIs mantendo relacionamento com uma única empresa, ante 39% em 2019, e 88% utilizando mais de uma instituição para acesso a oportunidades em investimentos alternativos. A experiência de atendimento ainda é um desafio, com apenas 17% classificando-a como fluida e personalizada

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