Pope Leo XIV appeals for peace, unity in speech marking first year as pontifex maximus

The Pope, Leo XIV, made a significant statement during his first year as pontifex maximus, appealing for peace, unity, and the illumination of those with special responsibilities in government. He also expressed concern about the state of world peace, citing international tensions and an economy that prioritizes the trade of weapons over the respect for human life. Furthermore, he urged people not to become accustomed to war.
O papa Leão XIV afirmou nesta sexta-feira, 8, que pedirá a Deus 'tocar os corações, acalmando o rancor e os ódios fratricidas e iluminando aqueles que têm responsabilidades especiais no governo'.
A declaração, feita em discurso que marca o seu primeiro ano como pontífice, ocorre um dia após uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no Vaticano. O encontro se deu em meio a tensões entre o líder da Santa Sé e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a dizer que Leão era 'fraco'.
Em mensagem para milhares de pessoas na praça principal de Pompeia, perto das ruínas da famosa erupção, o papa também lamentou que a paz mundial esteja 'ameaçada por tensões internacionais e por uma economia que prefere o comércio de armas ao respeito pela vida humana'. Ele fez, ainda, um pedido para que as pessoas não se acostumem com a guerra
Pope Leo XIV First Year As Pontifex Maximus Speech Peace Unity Illuminating Those With Special Responsibilities In Governm World Peace International Tensions Economy Trade Of Weapons Respect For Human Life Not To Become Accustomed To War Marco Rubio Donald Trump United States Vatican Pompeia Famous Eruption Peaceful Solidarity Constant Partnership Freedom Of Religion Solid And Constant Partnership Solid And Constant Partnership Between The Uni Solid And Constant Partnership Between The Uni Solid And Constant Partnership Between The Uni Solid And Constant Partnership Between The Uni Solid And Constant Partnership Between The Uni Solid And Constant Partnership Between The Uni
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Na Itália, secretário de Trump se reúne com papa Leão XIV e tenta reaproximação com MeloniEquipe de Fernando Diniz fica no 1 a 1 em Bogotá e se aproxima de uma vaga no mata-mata
Read more »
Marco Rubio se reúne com o papa Leão XIV no VaticanoO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, terá um encontro tenso com o papa Leão XIV no Vaticano, em meio a críticas de Donald Trump ao líder católico sobre a guerra com o Irã e políticas de imigração.
Read more »
Após semanas de tensões com Trump, papa Leão XIV recebe chefe da diplomacia dos EUASecretário de Estado americano, Marco Rubio, reuniu-se no Vaticano com o pontífice, alvo de críticas mordazes do ocupante do Salão Oval
Read more »
Atendente de banco 'desliga na cara' de papa Leão XIVNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »