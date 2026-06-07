Ponteira brasileira supera dores no joelho e é maior pontuadora em vitória sobre a Itália na VNL 2026

Jogadora, que ainda sente desconforto no joelho esquerdo por lesão no menisco, destaca-se com 22 pontos e fala sobre apoio do marido durante a primeira semana da Liga das Nações em Brasília.
A ponteira brasileira, que ainda sente dores derivadas de uma lesão no menisco do joelho esquerdo, teve sua titularidade colocada em dúvida pela comissão técnica durante a primeira semana da VNL 2026 em Brasília .
No entanto, no duelo deste domingo (7), ela foi coroada como a maior pontuadora da partida, somando 22 pontos marcados. A atleta afirmou que enfrentou muitas dificuldades em relação às dores, sendo esta a primeira vez na competição que jogou por mais de três sets, atuando por quase todo o tempo nos cinco disputados. Após a vitória contra a Itália, o momento de superação física da jogadora foi destacado.
Conforme se tornou habitual nesta primeira semana da Liga das Nações, ela deixou a quadra com gelo no joelho esquerdo. O técnico comentou: 'A Ana não está no seu melhor, mas hoje se superou. Foi importante esse jogo para ela. Ela deve estar super cansada, mas o importante é que está bem.
Fisicamente falando, foi duro, mas é isso: ela vai ser uma jogadora extremamente exigida, seja no passe, no ataque ou no bloqueio.
' Ao final da partida, a jogadora falou sobre a importância de ter o apoio do marido, Maicon Santos, que acompanhou a partida. Ela revelou: 'Desde a fase de antes do namoro, a gente sempre conversou muito. Eu me sinto muito à vontade para abrir essas questões de dentro de quadra para ele e ouvir o que ele tem a me dizer. Eu fico muito feliz por ter a oportunidade (risos) de casar com ele.
Com certeza, o que eu joguei, não só hoje, mas em todos os jogos, também é por ele e pela minha família.
' O casal se uniu no final de maio, em meio à preparação das seleções para a VNL, e 'viveram a lua de mel' no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ). A jogadora destacou a troca positiva com o marido, afirmando que na saída do ginásio o momento seria de 'desabafo' com ele.
Com a primeira semana da fase feminina concluída, os homens entram em ação a partir do dia 10, também na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)
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