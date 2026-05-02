Ponte da Vitória: Nova conexão entre Matinhos e Guaratuba é inaugurada no Paraná

A Ponte da Vitória, terceira maior ponte sobre o mar do Brasil, será inaugurada nesta sexta-feira, ligando Matinhos a Guaratuba e encerrando uma espera de 40 anos da população local. A obra de R$ 400 milhões conta com quatro faixas, ciclovia e estais de alta resistência.

A Ponte da Vitória, a terceira maior ponte sobre o mar do Brasil com 1.240 metros de extensão, será inaugurada na sexta-feira na Baía de Guaratuba , Paraná .

O projeto, que custou R$ 400 milhões, conecta Matinhos a Guaratuba, oferecendo quatro faixas de tráfego, uma ciclovia e estais de alta resistência. Esta nova infraestrutura não apenas agiliza o transporte e facilita a navegação, mas também encerra uma espera de quatro décadas da população local. A inauguração será marcada por um espetáculo de fogos de artifício e a realização da Maratona Internacional do Paraná.

A construção da ponte envolveu o uso de aproximadamente 22 mil toneladas de cimento, o equivalente a 48 mil metros cúbicos de concreto, um volume impressionante que poderia ser usado para construir dois edifícios de 46 andares. A ponte possui 24 pares de estais, cabos de aço de alta resistência, que sustentam o vão central de 320 metros sem a necessidade de pilares, otimizando a navegação.

A estrutura conta com 1.244 metros de extensão e 19,6 metros de largura, além de 1.826 metros de acessos, totalizando 3,07 quilômetros de intervenções. As torres de sustentação atingem 40 metros de altura. O projeto enfrentou desafios legais e ambientais ao longo do caminho. Inicialmente, um estudo de viabilidade foi realizado em 2019, seguido por estudos ambientais e o anteprojeto de engenharia.

Em 2022, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu o processo licitatório devido a exigências consideradas restritivas, mas a decisão foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023. A Justiça Federal do Paraná também chegou a suspender a licença ambiental prévia, exigindo consulta ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) devido ao impacto em uma unidade de conservação federal.

No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) determinou a retomada do contrato, e um acordo foi celebrado com o ICMBio e o Ministério Público Federal para sanar as questões ambientais. A travessia anterior era feita por 'ferry boats', embarcações menores, e a nova ponte representa um avanço significativo na infraestrutura da região.

O governo do Paraná proibiu a circulação de caminhões de transporte de cargas pesadas no trecho, atendendo a um pedido da população local e alinhado com o Ministério Público do Paraná (MPPR). A inauguração oficial está programada para sexta-feira às 16h, com um show de fogos e drones visível das praias da Prainha e de Caieiras. Pedestres poderão acessar a ponte a partir da inauguração, e no final de semana, a Maratona Internacional do Paraná utilizará a estrutura.

Após a maratona, a ponte estará aberta ao tráfego de veículos até as 5h de domingo, sendo fechada novamente para o segundo dia da competição, que incluirá provas de 10 e 42 quilômetros. A Ponte da Vitória representa um marco para o litoral sul do Paraná, prometendo impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, além de proporcionar uma alternativa mais rápida e segura para a travessia entre Matinhos e Guaratuba.

A obra, coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), foi executada pelo Consórcio Nova Ponte, vencedor da licitação pública. A expectativa é que a ponte melhore significativamente a qualidade de vida dos moradores e visitantes da região, facilitando o acesso a serviços, oportunidades e belezas naturais





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