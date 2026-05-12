Politicização da Anvisa: Folha rebate alegações de perseguição à empresa e pede respeito à decisão técnica

Folha de S.Paulo cita a resposta do ministro da Saúde ao rebater as críticas contra a Anvisa e pede respeito à decisão técnica da agência sanitária, enquanto Ypê argumenta por consideradas não impactadas pela recomendação de suspensão e reforça sua compromisso com a qualidade, segurança e transparência da marca, desde que a solução final seja achada.

O ministro da Saúde , Alexandre Padilha, rebateu as críticas sobre a Anvisa , alegando que vídeos contrários à decisão tentam transformar um parecer técnico em uma disputa política.

Também criticou a politicização da questão, com movimentos ligados ao bolsonarismo, e a família que controla a Ypê, empresa envolvida, fazendo doações para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como forma de protesto, apoiadores compartilharam vídeos nas redes sociais, mostrando o uso dos produtos da Ypê, o que resultou na recomendação de suspensão do uso.

O ministro lembrou que a inspeção que encontrou irregularidades na fábrica foi feita por técnicos da Anvisa com a vigilância sanitária do governo do Estado de São Paulo e da prefeitura de Amparo, ambos não indicados pelo presidente Lula. Em relação ao risco sanitário, o ministro alertou que a bactéria encontrada pode desenvolver resistência antibiótica e não dá para arriscar. A Anvisa recebeu os vídeos compartilhados nas redes sociais e está analisando o que pode ser feito por meios jurídicos.





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