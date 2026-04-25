Policial penal do RJ preso nos EUA é suspeito de ajudar traficante internacional

Luciano de Lima Fagundes Pinheiro, conhecido como 'Bonitão', foi preso nos Estados Unidos por agentes da DEA e do ICE, suspeito de atuar para atrasar a extradição do traficante Gerel Lusiano Palm e de ter ligações com o Comando Vermelho. Ele recebia salário do governo do RJ mesmo residindo nos EUA.

O policial penal do Rio de Janeiro, Luciano de Lima Fagundes Pinheiro, conhecido como 'Bonitão', foi preso nos Estados Unidos pela Drug Enforcement Administration ( DEA ) enquanto caminhava em Orlando, Flórida.

A prisão ocorreu com o apoio do Enforcement and Removal Operations (ERO), braço do ICE, agência de segurança de imigração dos EUA. A ação se deu 48 horas após a DEA solicitar informações à Polícia Federal do Rio de Janeiro sobre Luciano, que estava foragido desde 9 de março, com sua inclusão na Difusão Vermelha da Interpol.

Ele é um dos procurados na Operação Anomalia, com mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob suspeita de ter atuado para atrasar a extradição do traficante internacional de drogas Gerel Lusiano Palm. Luciano, que possui cidadania portuguesa, residia em Orlando e trabalhava em uma loja de material esportivo. A cidadania facilitou sua entrada nos EUA, dispensando a necessidade de visto para estadias de até 90 dias, ao contrário dos cidadãos brasileiros.

Apesar de residir nos Estados Unidos, ele continuava a receber salários do governo do Rio de Janeiro até fevereiro deste ano, totalizando R$ 6.198,73, provenientes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e do Instituto de Assistência dos Servidores do RJ (Iaserj). A Seap informou que Luciano estava cedido a outros órgãos, enquanto o Iaserj não se pronunciou.

Sua trajetória inclui atuação como segurança de jogadores de futebol na década de 2010, principalmente atletas brasileiros na Rússia, e uma prisão anterior em 2014, na Maré, por suspeita de ser informante do traficante Marcelo das Dores, o Menor P, com ligação ao ex-chefe do tráfico na Rocinha, Antonio Bonfim Lopes, o Nem. Ele obteve reabilitação criminal após cumprir pena.

As autoridades americanas investigam a possível ligação de Luciano com Gerel Palm e o Comando Vermelho, além de verificar sua situação legal nos Estados Unidos. A investigação da Seap em 2021 revelou que 'Bonitão' visitou o traficante Glaidson Acácio, o 'Faraó dos Bitcoins', durante seu período de quarentena na prisão, identificando-se com um número de matrícula desativado. Luciano negou a visita na época.

Posteriormente, ele foi nomeado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e cedido ao gabinete do deputado Dr. Luizinho (PP) em Brasília até fevereiro de 2025. A Operação Anomalia, deflagrada em março, já resultou na prisão de outras três pessoas: o delegado federal Fabrizio Romano, o ex-secretário de Esportes, Alexandre Carracena e a advogada Patrícia Falcão, todos suspeitos de tentar interceder para adiar a extradição de Gerel Palm, condenado por homicídio na Holanda e investigado pelo DEA por tráfico internacional de drogas.

A prisão de Luciano nos EUA representa um desdobramento significativo das investigações sobre a tentativa de obstrução da justiça e a possível colaboração entre agentes públicos e criminosos internacionais





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