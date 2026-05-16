Policial Militar Suspeito de Matar Homo exibido em Campo Grande

Nilton Correia da Silva Júnior, policial militar da PM, foi preso em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ele é suspeito de matar o amante da esposa, após investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e fundamentação em câmeras de segurança e plataforma de inteligência policial. Durante a prisão, foram apreendidas uma arma de fogo, as roupas utilizadas e a motocicleta usada no crime.

O policial militar Nilton Correia da Silva Júnior foi preso em Campo Grande na Zona Oeste do Rio, suspeito de matar o amante da esposa após investigações da Delegacia de Homicídios da Capital [DHC].

Ele foi preso em função de câmeras de segurança e plataforma de inteligência policial que sugeriam envolvimento no crime. Durante a prisão, foram apreendidas uma arma de fogo, as roupas utilizadas e a motocicleta usada no crime. As investigações apontam motivado passionalmente por descoberta de envolvimento amoroso da vítima com a esposa do policial. Com base nessas evidências, um mandado de prisão temporária foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital, onde ele permanece à disposição da Justiça





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Policial Militar Suspenso De Matar Câmeras De Segurança Plataforma De Inteligência Policial (PIPOL)

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