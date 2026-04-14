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Policial Militar é Preso por Homicídio em Bar na Barra da Tijuca

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Policial Militar é Preso por Homicídio em Bar na Barra da Tijuca
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📆4/14/2026 9:56 PM
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Um policial militar foi preso na terça-feira, 14 de maio, suspeito de ter atirado e matado um homem de 28 anos em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, após uma briga por espaço em um camarote.

Na madrugada desta segunda-feira, 13 de maio de 2024, a tranquilidade da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi abruptamente interrompida por um ato de violência que ceifou a vida de um jovem de 28 anos. O palco da tragédia foi o badalado bar Mia Lounge , situado na movimentada Avenida Olegário Maciel. A Polícia Militar do 31º Batalhão (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo, deflagrando uma investigação que culminaria na prisão de um policial militar . As primeiras informações coletadas no local indicavam que a briga que antecedeu o disparo teria sido motivada por uma disputa por espaço em um dos camarotes do estabelecimento, um detalhe que adiciona um elemento de futilidade à tragédia. A vítima, identificada como Ryan Victor Araújo dos Santos, foi prontamente socorrida por equipes médicas e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Apesar dos esforços, Ryan não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, deixando para trás familiares e amigos em luto. A notícia da morte de Ryan reverberou na comunidade, chocando moradores e frequentadores da região, que agora se veem confrontados com a dura realidade da violência que assola a cidade.

A investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) iniciou-se imediatamente após o registro da ocorrência. Peritos e investigadores trabalharam incansavelmente para coletar evidências, entrevistar testemunhas e analisar as imagens das câmeras de segurança do Mia Lounge. As diligências da DHC foram cruciais para a identificação do autor do disparo. As investigações incluíram depoimentos de testemunhas presentes no local, a minuciosa análise das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento e o cruzamento de informações de inteligência. A polícia trabalhou para reconstruir a sequência de eventos, desde o início da discussão até o momento do disparo fatal. A perícia balística foi realizada, buscando determinar a trajetória do projétil e confirmar o calibre da arma utilizada. Paralelamente, a DHC emitiu ordens de busca e apreensão, visando recolher provas adicionais e localizar o suspeito. O caso ganhou contornos ainda mais complexos quando se constatou que o principal suspeito era um policial militar. A notícia chocou a corporação, que imediatamente instaurou procedimentos internos para apurar a conduta de seu agente. A repercussão do caso foi imediata, com a mídia cobrindo cada etapa da investigação. A sociedade, perplexa e indignada, exigiu justiça e clareza sobre o ocorrido.

Na terça-feira, 14 de maio, um dia após o crime, a investigação da DHC alcançou um marco significativo com a prisão de um policial militar suspeito de ser o autor do disparo que tirou a vida de Ryan. O policial, que estava em serviço ativo e lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), o mesmo batalhão que atendeu a ocorrência inicial, entregou-se às autoridades no decorrer da tarde. Sua identificação foi o resultado de um meticuloso trabalho investigativo, que combinou depoimentos de testemunhas, análise das imagens do estabelecimento e informações fornecidas por serviços de inteligência. A Secretaria de Polícia Militar, em nota oficial, confirmou a prisão e informou que a Corregedoria da corporação já instaurou um procedimento interno para apurar a denúncia contra o policial. A corporação reafirmou seu compromisso com a transparência e a colaboração com a Justiça na elucidação do caso. A prisão do policial, embora represente um avanço na investigação, não encerra o caso. A DHC continuará trabalhando para reunir todas as provas necessárias para levar o responsável à Justiça. A expectativa agora é que o processo seja conduzido com rigor e que a punição seja exemplar, reafirmando o compromisso com a segurança pública e com a justiça para a vítima e seus familiares.

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