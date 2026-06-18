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Policial mata homem armado com faca em São Paulo após discussão no trânsito

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Policial mata homem armado com faca em São Paulo após discussão no trânsito
PolicialMorteSão Paulo
📆6/18/2026 2:12 AM
📰Terranoticiasbr
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Caso envolvendo morte de Igor Eduardo Hyppolito Rodrigues no Jardim Pirituba, na Zona Norte de São Paulo, é filmado por câmeras corporais. Policial é filmado dizendo 'eu vou matar ele' antes dos disparos. Os dois agentes foram afastados e são investigados.

Um caso de intervenção policial com desfecho fatal ocorreu no Jardim Pirituba, na Zona Norte de São Paulo , envolvendo Igor Eduardo Hyppolito Rodrigues , de 45 anos, morto por policiais militares após uma abordagem.

As imagens registradas por câmeras corporais e por câmeras de segurança da região mostram o momento em que os agentes se aproximam de Igor, que estava armado com uma faca. Em determinado instante, os policiais efetuam disparos e o homem é atingido por sete tiros. As câmeras de segurança mostram que ele solta a faca após a abordagem, após o que é baleado.

A gravação da câmera corporal capta um dos policiais dizendo claramente: 'Eu vou matar ele, eu vou dar tiro', antes dos disparos. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e aguarda posicionamento oficial. Segundo informações da TV Globo, a ocorrência teve início após uma briga de trânsito. Um motociclista acionou a Polícia Militar relatando ter sido ameaçado com uma faca durante uma discussão.

Após os disparos, o policial envolvido inicia uma discussão com pessoas que estavam na rua e chega a apontar a arma na direção deles. Momentos depois, o agente identificado como Cauã confirma ser o autor dos disparos e afirma que a vítima iria matar o motociclista. Ao ser questionado pela possibilidade de ter atirado na perna do suspeito, ele responde: 'Isso não existe'.

Cerca de dez minutos após os tiros, os policiais se aproximam de Igor e iniciam procedimentos de primeiros socorros. As imagens mostram os agentes realizando manobras de reanimação cardiopulmonar enquanto aguardam a chegada do atendimento médico. Um dos momentos mais impactantes ocorre após a tentativa de socorro: conforme registrado pela câmera corporal, o policial Cauã faz uma oração e recita um Pai-Nosso, pedindo pela sobrevivência do homem baleado.

De acordo com a TV Globo, os dois policiais envolvidos na ocorrência foram afastados do serviço operacional e estão sendo investigados. O caso gerou grande repercussão e levanta debates sobre o uso da força policial, a abordagem em situações de crise mental ou emocional e os procedimentos operacionais padrão. As investigações seguem para apurar as circunstâncias da morte e a legalidade dos disparos

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