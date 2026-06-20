Policial é liberado após prestar depoimento sobre morte de homem em Campo Grande

A Polícia Civil investiga um tumulto que terminou com a morte de um homem em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira, durante as comemorações da vitória do Brasil sobre a seleção do Haiti.

Crime aconteceu em Campo Grande . Policial se apresentou à Delegacia de Homicídio s da Capital e foi liberado após prestar depoimento. A Polícia Civil investiga um tumulto que terminou com a morte de um homem em Campo Grande , na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira, durante as comemorações da vitória do Brasil sobre a seleção do Haiti.

O crime aconteceu depois de um desentendimento entre crianças evoluir para uma briga entre adultos. Fábio Ferreira da Silva foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Um outro homem que o acompanhava foi atingido por coronhadas. O autor dos disparos seria um sargento da Polícia Militar.

Segundo o RJTV, o policial foi identificado como Wellington Sacramento dos Santos. Rio das Pedras, última base da milícia na região, é alvo do CV, que quer formar 'cinturão'; entenda a disputa territorial. Segundo a Polícia Civil, o PM compareceu espontaneamente à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e alegou ter sido agredido pelas vítimas antes dos disparos. Ele prestou depoimento e foi liberado.

O crime aconteceu na Praça Rosália Trotta. De acordo com o RJTV, parentes e amigos de Fábio apresentaram outra versão para o caso. Eles relataram que, após um desentendimento entre crianças, houve uma confusão envolvendo adultos. Na ocasião, a vítima teria tentado separar uma briga depois que um amigo seu foi agredido com uma coronhada.

O PM, então, teria efetuado os disparos. Atingido por dois tiros, um deles no rosto, Fábio foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida à unidade. O outro ferido foi medicado e liberado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes estiveram na praça em busca de imagens que possam ter registrado o homicídio e ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime. Já a Polícia Militar informou que o PM estava fora de serviço quando o caso ocorreu. Ainda de acordo com a corporação, a Corregedoria instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do fato





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