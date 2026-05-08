Policial Civil Preso Após Matar Homem em Carro de aplicativo no Rio

O policial civil Frede Uilson Souza de Jesus foi preso após ser apontado como autor do disparo que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, durante uma discussão por motivo de trânsito em um viaduto da Zona Sudoeste do Rio.

NEWS TEXT O policial civil Frede Uilson Souza de Jesus, autor do disparo que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (8), horas depois da Justiça do Rio expedir um mandado de prisão temporária contra ele.

A vítima estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando acabou sendo baleada nas costas pelo agente, na quinta-feira (7), na via que divide os bairros Pechincha e Taquara, Zona Sudoeste.

'Ele se apresentou em uma delegacia distrital e foi conduzido à DHC, onde o mandado de prisão temporária foi cumprido', disse a Polícia Civil por meio de nota. Ainda de acordo com a corporação, Frede foi afastado das suas funções. Um procedimento interno também acabou sendo instaurado. O agente estava lotado na 29ª DP (Madureira).

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O motorista que dirigia o veículo onde a mulher estava relatou que, ao realizar uma manobra, o ocupante de um outro automóvel atirou e fugiu em seguida. Informações colhidas pelos agentes da especializada indicam que os condutores dos dois carros discutiram por motivo de trânsito. O corpo de Thamires será velado às 10h de sábado (9), no Cemitério de Irajá. O enterro acontecerá às 14h30.





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