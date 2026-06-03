Policial civil é cercado por suspeitos em estação de metrô em São Paulo

Um policial civil foi cercado por dois homens e um terceiro suspeito em uma estação de metrô em São Paulo, durante uma tentativa de assalto. O caso aconteceu no último sábado (30) e está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Na região central da capital paulista, um policial civil foi cercado por dois homens e um terceiro suspeito, que desceu as escadas logo depois. Um dos criminosos apontou uma arma para a cabeça do agente, iniciando uma luta corporal.

Durante a confusão, um homem que carregava uma bebê no colo caiu no chão junto com a criança. O policial conversou rapidamente com a vítima antes de os criminosos darem início à fuga. As imagens também mostram o momento em que policiais militares chegaram ao local. O policial civil colocou a arma no chão e se ajoelhou.

Um terceiro homem foi baleado, tentou fugir mancando, mas acabou abordado por equipes policiais. Dois suspeitos conseguiram escapar em meio à multidão, que entrou em desespero e começou a correr pelos corredores da estação. O caso aconteceu no último sábado (30), nas imediações da estação Estação São Bento. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o confronto começou durante uma tentativa de assalto contra um policial civil que estava de folga.

Outro vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento em que a linha 1-Azul chegou a circular com velocidade reduzida, mas já teve a operação normalizada. Em nota, o Metrô informou que agentes de segurança atuaram em apoio à PM (Polícia Militar) e que uma denúncia de que um indivíduo em fuga teria acessado os trilhos obrigou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho para inspeção.

No entanto, após as buscas, a presença do invasor na via não foi confirmada. A multidão que estava na estação entrou em pânico e começou a correr pelos corredores, o que dificultou a abordagem dos suspeitos. O policial civil foi cercado pelos criminosos e iniciou uma luta corporal. O terceiro homem baleado foi abordado por equipes policiais e dois suspeitos conseguiram escapar em meio à multidão.

A estação Estação São Bento foi fechada temporariamente para as buscas e a circulação de trens foi paralisada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo e a multidão que estava na estação está sendo investigada para determinar se alguém teve conhecimento prévio do assalto. A segurança da estação e da linha 1-Azul está sendo reavaliada para evitar futuros incidentes





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