Policial busca o corpo do filho, gerente do tráfico, desaparecido na Cidade de Deus

Um sargento da Polícia Militar busca desesperadamente o corpo de seu filho, que desapareceu na Cidade de Deus. Breno, de 24 anos, era gerente do tráfico de drogas na comunidade. A investigação da DDPA aponta para homicídio e ocultação de cadáver. O pai percorre hospitais, IMLs e áreas de desova em busca de respostas.

Com a voz embargada e a alma dilacerada pela dor, o sargento da Polícia Militar Francisco, nome fictício para preservar sua identidade, narra uma saga de angústia e esperança interrompida pelo desaparecimento brutal de seu filho, Breno Barbosa Diniz, de 24 anos.

A história, que se desenrola desde fevereiro de 2021, quando a notícia do sumiço de Breno chegou aos ouvidos de Francisco, expõe não apenas a dor de um pai em busca de respostas, mas também as complexas e sombrias engrenagens do tráfico de drogas na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A cada palavra, o policial demonstra a batalha interna que trava para manter a compostura, enquanto revive momentos que o transportam de volta à sua internação por Covid-19, em 2021, quando Breno, então um jovem carinhoso e atencioso, o acompanhou de perto, inclusive fotografando uma frase esperançosa na parede do hospital: “Enquanto há vida, há esperança”. Uma esperança que, infelizmente, se dissipou para Francisco, que agora busca apenas encontrar o corpo do filho, vítima de um crime brutal que o tirou de sua vida e de seus sonhos.\Francisco, movido pela dor e pela necessidade de encontrar o filho, embarcou em uma jornada exaustiva e dolorosa. Percorreu hospitais, unidades do Instituto Médico Legal (IML), favelas e até mesmo áreas de desova de cadáveres, na tentativa de obter alguma pista sobre o paradeiro de Breno. Essa busca incessante, que se estende por meses, demonstra a determinação de um pai que se recusa a desistir. A angústia de Francisco é agravada pela incerteza e pelo temor de que a própria farda, símbolo de sua dedicação à lei, possa ter, de alguma forma, contribuído para a tragédia. A complexidade da situação se revela na atuação de Breno como gerente do tráfico de drogas na comunidade onde cresceu. Sua posição de destaque no crime organizado o colocou em uma situação de perigo extremo, com ordens de supervisão de pelo menos dez pontos de venda de drogas, além de monitorar a movimentação da polícia na área. O depoimento de Francisco revela a dinâmica de um pai que tenta conciliar o amor pelo filho com a dura realidade de seu envolvimento com o crime, mostrando a fragilidade e a complexidade das relações familiares em meio à violência urbana.\A investigação sobre o desaparecimento de Breno, conduzida pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), aponta para homicídio e ocultação de cadáver. Ao menos cinco traficantes são investigados, e a hipótese de que o crime tenha sido motivado pela ligação de Breno com o tráfico, ou até mesmo pelo fato de ser filho de um policial, não é descartada, mas não é a principal linha de investigação. Francisco relata a última vez que esteve com o filho, em uma festa de aniversário, onde Breno aparecia sorrindo e brincando com crianças. Três dias depois, o jovem foi visto em um churrasco e, em seguida, em um local onde as drogas eram preparadas. O último contato foi uma mensagem enviada à namorada por volta das 23h. A história de Francisco é um retrato da violência que assola as comunidades do Rio de Janeiro, com relatos de informações sobre o envolvimento de Breno com o tráfico, o pai relata que desconfiou em 2023, tentando convencer Breno a se afastar, mas não teve sucesso. O policial lamenta a ilusão que levou o filho ao mundo do crime, destacando a decepção de ver um jovem com potencial se perder em meio à violência. A busca por justiça e a esperança de encontrar o corpo do filho se misturam à dor e à angústia de um pai que, apesar de tudo, não perde a fé na possibilidade de obter respostas e honrar a memória de Breno





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