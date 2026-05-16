Policiais matam filho por ter passado por posto fechado durante toque de recolher

Em 2006, o filho de Débora Maria da Silva foi assassinado por policiais durante a retaliação aos ataques promovidos pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Após o ocorrido, a mãe fundou o movimento Mães de Maio, lutando pela responsabilização pela morte de seu filho e de outras tantas vítimas.

Na manhã do dia 15 de maio de 2006, por volta das 8h, Débora Maria da Silva recebeu o telefonema de um policial, amigo da família, avisando sobre o toque de recolher.

'Ele falou que era para avisar para as pessoas de bem não ficar na rua, porque quem estivesse, era inimigo da polícia', relembra. 'Ele não imaginava que a noite matariam o meu filho', nem ela imaginava, apesar de ter pressentido que algo ruim aconteceria.

A morte de Edson Rogério Silva dos Santos, aos 29 anos, faz parte da retaliação subsequente das forças policiais e grupos de extermínio aos ataques promovidos pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC), entre os dias 12 e 21 daquele ano, em todo o Estado de São Paulo. Pouco tempo antes de ser morto com cinco tiros --três na região do tórax e abdômen pela frente, dois abaixo da cintura por trás-- no Morro da Nova Cintra, em Santos, no litoral de São Paulo, Rogério, como era chamado pela família, passou na casa da mãe para buscar um antibiótico, parte do tratamento de uma cirurgia dentária, feita há poucos dias





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Críticas A Organizações Mães De Maio

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