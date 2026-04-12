Poliana Roberta é eleita Miss Copa do Mundo Brasil e representará o país no concurso

Poliana Roberta, conhecida por sua participação em realities, foi eleita Miss Copa do Mundo Brasil após votação online. Ela representará o país em um concurso que mistura beleza, carisma e paixão pelo futebol. Poliana rejeita o rótulo de 'Maria-chuteira' e busca representar o Brasil com autenticidade.

Poliana Roberta acaba de ser consagrada Miss Copa do Mundo Brasil, garantindo sua posição como a representante do país no prestigiado concurso que reúne figuras proeminentes do universo futebolístico, incluindo torcedoras apaixonadas, modelos influentes e personalidades femininas que compartilham uma forte ligação com a atmosfera vibrante da Copa do Mundo.

A vitória de Poliana representa um marco em sua trajetória, marcando uma transição dos realities shows, onde se destacou em programas como 'A Grande Conquista 2' e 'Game dos 100', para um novo palco, desta vez em um projeto que combina entretenimento, fervor dos torcedores, imagem e presença de palco marcante.

A eleição para o título foi resultado de uma votação online intensa, que acumulou mais de 60 mil votos, solidificando o nome de Poliana como a escolha ideal para defender as cores do Brasil no concurso. A nova edição do projeto se destaca por sua proposta inovadora, que celebra a união entre beleza, carisma, identificação genuína com o futebol e uma forte influência midiática.

Poliana, com determinação, rejeita o estereótipo de 'Maria-chuteira', enfatizando que sua participação no concurso é impulsionada por uma afinidade autêntica com o esporte. Além disso, sua paixão pelo fitness e a presença constante do esporte em sua vida a tornam uma figura multifacetada e inspiradora. 'Sou movida por desafios, adoro competir, superar meus limites e abraçar novas experiências. Este é o meu primeiro concurso de Miss. Entrei porque amo futebol, acompanho, vivo esse universo e senti que fazia sentido me desafiar dentro de um projeto com essa proposta', afirma Poliana. 'Foi uma vitória inesperada, não esperava uma votação tão expressiva', confessa.

Para Poliana, o título representa um novo capítulo em sua carreira, agora oficialmente no mundo Miss. 'Encaro essa faixa como mais um desafio. Reality show já exige postura, controle emocional e presença constante. Agora, trata-se de outro tipo de competição, mas que também demanda entrega, personalidade e autenticidade', declara. Ela reitera sua intenção de representar o Brasil de forma autêntica, sem recorrer a personagens artificiais ou tentar se encaixar em perfis predefinidos. 'Quero levar minha verdade. Estou pronta para representar o Brasil do meu jeito, com atitude, presença marcante e paixão fervorosa pelo futebol. Quero causar impacto', avisa Poliana, com entusiasmo.

Nascida em São João del-Rei, Minas Gerais, Poliana conquistou reconhecimento na televisão, chamando atenção por seu espírito competitivo e sua facilidade em transitar entre realities e projetos de entretenimento. Antes de sua incursão na televisão, ela já havia acumulado experiências e títulos em concursos de beleza em Minas Gerais, demonstrando sua versatilidade e talento.

Em outros acontecimentos do mundo esportivo, o Flamengo demonstrou sua força ao superar o Fluminense em uma partida eletrizante, assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O centroavante Pedro brilhou no confronto, marcando dois gols cruciais contra seu ex-clube. Apesar da reação do Fluminense no segundo tempo, o Flamengo garantiu a vitória por 2 a 1. A repercussão do jogo foi grande, com análises e debates sobre o desempenho das equipes e os destaques individuais da partida.

No universo dos realities, Samira, participante do 'BBB 26', reencontrou Lindolfo durante o programa 'Domingão com Huck', celebrando a oportunidade de estar ao lado de seu colega. Marciele, por sua vez, foi surpreendida no 'Bate-papo BBB' por um beijo inesperado de Jonas e Jordana, destacando a complexidade das relações no programa. Cenas do beijo, mantido em segredo, foram exibidas após a eliminação de Marciele, proporcionando momentos de tensão e surpresa aos telespectadores.

A eliminação de Marciele do 'BBB 26' ocorreu no décimo quinto paredão, com 59,34% dos votos, gerando grande expectativa e especulações sobre os desdobramentos do jogo. Além disso, o jogo Extra no Maracanã foi um sucesso entre os torcedores antes do Fla-Flu, gerando grande entusiasmo e criando uma atmosfera especial para a partida.

Em meio a esses acontecimentos, Boto, do Flamengo, comentou sobre o adiamento do Fla-Flu, fazendo uma indireta ao Palmeiras, mencionando clubes 'chorões profissionais'.





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