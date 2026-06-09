Políticas Migratórias dos EUA Criam Conflitos Diplomáticos e de Acesso para a Copa do Mundo de 2026

As restrições de vistos dos EUA para países considerados 'hostis' estão gerando tensões diplomáticas e levantando questões sobre acessibilidade e direitos humanos, ameaçando o espírito apolítico do maior evento esportivo do mundo.

As políticas migratórias dos Estados Unidos estão no centro de uma crescente controvérsia que afeta diretamente a preparação e a realização da Copa do Mundo de 2026, evento que será co-organizado pelos EUA, Canadá e México.

A série de barramentos, detenções e recusas de vistos para atletas, árbitros, funcionários e até mesmo membros da imprensa de nações com as quais os EUA mantêm relações tensas está transformando o torneio em um palco de tensões geopolíticas. Casos envolvendo seleções como Irã, Iraque, Somália e Haiti, além de profissionais de outros países, expõem um conflito entre as promessas de um evento global inclusivo e as rígidas políticas de segurança e imigração da nação anfitriã.

O episódio mais emblemático até agora envolve o árbitro somaliano Omar Artan. Em abril de 2025, a FIFA anunciou a lista de árbitros para a Copa de 2026 e a nomeação de Artan foi celebrada como um marco: ele se tornaria o primeiro somaliano a apitar uma partida na principal competição de futebol do mundo.

No entanto, em uma ação que gerou forte repercussão, Artan, portador de um visto americano válido, foi impedido de embarcar e de entrar nosEUA na fronteira. O Ministério dos Esportes da Somália confirmou o caso, relatando que o árbitro foi forçado a retornar a Istambul, onde o visto havia sido obtido.

A FIFA emitiu uma nota oficial afirmando que 'não se envolve nos processos de imigração dos países-sede, incluindo concessões de vistos, e foi informada pelas autoridades que a situação do Sr. Artan não será alterada no momento'. O conselheiro do ministério somaliano, Clise Aden Abshir, criticou veementemente a decisão, argumentando que impedir um árbitro premiado, que integra o quadro da FIFA desde 2018 e foi eleito o melhor do continente africano em 2023, de trabalhar 'prejudica não apenas a sua pessoa, mas também mina o compromisso do futebol com a justiça, o mérito e o espírito do jogo limpo'.

O governo dos EUA não divulgou justificativas públicas para o barramento, um padrão que se repete em outros casos. A situação da delegação do Iraque também ilustra as dificuldades. No fim de semana, um fotógrafo que viajava com a equipe foi barrado em Chicago pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) sob a alegação de 'informações confidenciais, de acordo com a legislação dos EUA'.

No mesmo voo, o principal atacante iraquiano, Aymen Hussein, foi retido por agentes por sete horas. A delegação haitiana enfrentou uma 'verdadeira corrida de obstáculos' para conseguir vistos. O meia Woodensky Pierre foi recebido com festa no aeroporto de Miami após finalmente obter o documento, mas outros membros da comissão técnica e de apoio ainda aguardam uma definição, sem saber se receberão a autorização a tempo. O impacto não se limita a jogadores e árbitros.

Profissionais de comunicação também são afetados, ampliando as preocupações sobre a liberdade de cobertura jornalística durante o evento. No total, estima-se que as restrições à emissão de vistos afetem, em graus diferentes, pelo menos sete dos 48 países classificados para a Copa do Mundo de 2026, com dois deles em situação particularmente crítica.

A nação-sede, os Estados Unidos, enxerga o Mundial como um elemento central de sua agenda de celebrações dos 250 anos da independência, investindo em obras de infraestrutura e prometendo realizar a 'maior e melhor Copa de todos os tempos'. No entanto, essa ambição esportiva e diplomática esbarra nas complexas 'pegadas' políticas do governo, que, ao mesmo tempo, busca manter um evento o mais 'apolítico' possível.

'Vejo a Copa do Mundo de 2026 na interseção de duas realidades muito marcantes', disse Ashleigh Huffman, ex-chefe de diplomacia esportiva do Departamento de Estado, em entrevista à Associated Press. 'Tudo o que está acontecendo tem o poder de nos unir, mas também está forçando conversas sobre acessibilidade, direitos humanos, imigração e quem será incluído nesta celebração. ' A tensão atinge seu clímax com o caso do Irã,Principal source of tension.

O presidente Joe Biden declarou em março, durante o auge da escalada de conflitos no Oriente Médio, que a seleção iraniana era 'bem-vinda' nos EUA, mas expressou dúvidas sobre a 'aprovação' de sua presença, citando 'a própria segurança e integridade física dos participantes'. Em resposta, a Embaixada do Irã em Ancara publicou um comunicado acusando os EUA de 'privar a seleção nacional do Irã do seu direito de participar da Copa do Mundo em condições normais e sem pressão e estresse desnecessários', qualificando a postura como 'a pior forma possível de interferência política no esporte'.

Segundo fontes do Departamento de Estado, os vistos para os jogadores iranianos foram emitidos, mas sob regras restritivas e 'peculiares', cujos detalhes não foram divulgados. A situação gerou um intenso debate sobre a segurança durante o evento. Milhares de agentes das forças de segurança federal, estadual e local, além de private security, participarão da proteção do torneio.

Existe um temor generalizado de que as autoridades possam iniciar uma onda de prisões de estrangeiros dentro dos estádios, uma hipótese que o Departamento de Segurança Interna (DHS) não descartou abertamente, apesar de afirmar que o foco está em 'viajantes legítimos'. Um representante do Departamento de Estado, ao site The Athletic, tentou equilibrar as posições: 'Os Estados Unidos estão bem preparados para receber viajantes legítimos de todo o mundo para a maior e melhor Copa do Mundo da FIFA da História.

Ao mesmo tempo, o governo não hesitará em defender a lei americana e os mais altos padrões de segurança nacional e pública na condução do nosso processo de vistos.

' Esse duplo discurso reflete uma contradição fundamental: como garantir um evento verdadeiramente global e inclusivo, centrado no mérito esportivo, sem ceder às exigências e restrições da política interna de imigração e segurança? Para muitos países afetados, as ações dos EUA são uma forma de pressão política disfarçada de procedimento de segurança, que seleciona quem pode ou não participar do grande palco do futebol mundial.

A FIFA, por sua vez, mantém uma posição de distância, lembrando que a responsabilidade pela concessão de vistos é soberana dos países-sede. No entanto, essa postura não a isenta de críticas por não garantir, na prática, que todos os credenciados possam cumprir sua missão. A polêmica se estende também à questão dos direitos humanos, especialmente em relação a nações como o Irã, onde manifestações públicas de apoio à seleção, como outdoors em Teerã, contrastam com as restrições impostas pelos EUA.

A organização da Copa de 2026, portanto, enfrenta o desafio de administrar uma celebração esportiva massiva em um território que, para parte do mundo, representa um símbolo de exclusão e controle. O evento, que deveria ser apenas sobre futebol, tornou-se inadvertidamente um teste para a capacidade do esporte de superar divisões políticas e oferecer um espaço genuinamente universal.

As próximas semanas e meses dirão se as tensões atuais se transformarão em um boicote declarado, em novos casos de impedimento ou se, por fim, prevalecerá a pressão para que todos os classificados possam comparecer e competir em igualdade de condições, como preconiza o espírito esportivo. Por enquanto, a nuvem de incerteza paira sobre o torneio, lembrando que, mesmo em um jogo, as regras da geopolítica podem ser implacáveis





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo 2026 Vistos EUA Irã Políticas Migratórias Diplomacia Esportiva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump diz que pressionará Israel a não retaliar Irã após ataquePresidente dos EUA afirmou estar “infeliz” com bombardeio israelense em Beirute

Read more »

Donald Trump exige que Israel e Irã cessem ataquesO presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu que Israel e Irã cessem os ataques imediatamente após trocas de ataques aéreos entre os dois países, desafiando o cessar-fogo mediado pelos EUA.

Read more »

Visto H-1B: Juiz dos EUA anula taxa de US$ 100 mil criada por TrumpO visto H-1B teve a cobrança extra de US$ 100 mil considerada ilegal por um juiz federal, após ação movida por procuradores democratas contra medida de Trump.

Read more »

Juiz dos EUA barra taxa de R$ 520 mil para emissão de vistoLeo Sorokin decidiu que Trump não tinha autoridade para impor a cobrança para a concessão de vistos H-1B, destinados a profissionais estrangeiros qualificados

Read more »