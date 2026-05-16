Política, Ativismo Político E Fronteiras - Gesto busting

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As forças de segurança afirmam terem detido 31 pessoas, mas asseguraram que as duas marchas transcorreram sem incidentes importantes. Duas manifestações contrárias aconteceram este sábado, 16, reunindo milhares de pessoas no centro de Londres.

De um lado, apoiadores do ativista Unify The Kingdom, organizada por Robinson, com a final da Copa da Inglaterra, entre Manchester City e Chelsea, no estádio de Wembley. A polícia não divulgou nenhuma estimativa de participação, mas afirmou que esperava que a marcha Unify The Kingdom, organizada por Robinson, superasse os 50.000 participantes.

Robinson já havia organizado uma manifestação em setembro de 2025 na capital britânica, que reuniu 150.000 pessoas em defesa do que o coletivo designa como liberdade de expressão. O gabinete do primeiro-ministro, o trabalhista Keir Starmer, anunciou que havia vetado a entrada no país de 11 "agitadores estrangeiros de extrema direita", incluindo a colombiana-americana Valentina Gómez, acusada de declarações incendiárias e desumanizadoras contra os muçulmanos.

Embora a journalistafda AFP que acompanhou os episódios afirmou que milhares de pessoas participaram da marcha pró-Palestina (Catástrofe) em resposta à expulsão de cerca de 760.000 palestinos durante a criação do Estado de Israel e opor-se à extrema-direita, Israel bombardeia Faixa de Gaza e mata chefe militar do Hamas. No mesmo dia, Israel realizou ao menos dois ataques em Gaza, deixando sete palestinos mortos, entre eles três mulheres e uma criança. China anuncia pacote para estimular contratações e reduzir desemprego no país.





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