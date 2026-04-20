Polêmica em Madrid: Oposição exige que Ayuso condene insultos racistas durante ato com María Corina Machado

Líderes de esquerda em Madrid pedem uma declaração oficial de Isabel Díaz Ayuso após gritos racistas e misóginos contra Delcy Rodríguez durante a visita da opositora venezuelana María Corina Machado.

A tensão política em Madrid atingiu um novo patamar de controvérsia após a recente visita da líder opositora venezuelana, María Corina Machado . Durante o evento realizado na Puerta del Sol, que reuniu cerca de 11.000 pessoas, o ambiente foi marcado por episódios de racismo e desumanização que geraram forte repúdio por parte de figuras da esquerda espanhola.

Manuela Bergerot, porta-voz do Más Madrid na Assembleia, e Isa Serra, eurodeputada do Podemos, exigiram publicamente que a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condene de forma inequívoca os gritos racistas ouvidos durante a espera pela líder opositora. Os insultos, que incluíam expressões como mona, foram direcionados à vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, em um momento que deveria ter sido estritamente político e institucional. O incidente ganhou contornos mais graves devido ao envolvimento do cantor venezuelano Carlos Baute, que animava a multidão antes da chegada de Machado ao palco. Segundo Bergerot, o artista teria incentivado os presentes a repetirem os cânticos, o que torna o episódio ainda mais intolerável em um ato oficial da Comunidade de Madrid. A líder do Más Madrid enfatizou que tais comportamentos não apenas degradam as pessoas racializadas, mas atacam os valores fundamentais de qualquer cidadão democrata. Enquanto a Praça do Sol fervilhava com a presença de apoiadores e manifestantes, o debate político transbordou para a crítica à gestão de Ayuso. O governo regional foi alvo de questionamentos pela entrega da Medalla de Oro da Comunidade de Madrid a uma figura que, segundo a oposição, não detém o status de chefe de Estado, classificando a celebração como uma espécie de evento partidário privado financiado com recursos públicos, algo que também foi apontado por Rita Maestre em relação à atuação do alcaide José Luis Martínez-Almeida. A repercussão internacional e diplomática não tardou a chegar. A Embaixadora da Venezuela em Espanha, Gladys Gutiérrez, emitiu um comunicado oficial pedindo desculpas ao povo espanhol, condenando veementemente as expressões racistas e misóginas proferidas. A embaixada classificou os ataques como uma forma de violência política baseada no preconceito e na desumanização, incompatível com os direitos humanos. Por sua vez, María Corina Machado, em uma entrevista concedida à agência Efe, procurou distanciar-se do ocorrido. Ela afirmou que jamais utilizaria palavras ou expressões para desqualificar qualquer indivíduo com base em sua raça, gênero ou religião, acusando o regime de Nicolás Maduro de ser o verdadeiro promotor da divisão na sociedade venezuelana. Enquanto Machado cumpria sua agenda de encontros com líderes do PP e VOX, a esquerda madrilenha continuava a criticar a estratégia do Partido Popular em converter atos institucionais em palcos de confronto ideológico e espetacularização, exigindo uma postura mais ética e menos divisionista por parte da administração de Ayuso





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