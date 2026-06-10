Polícia prende três suspeitos de plano do PCC para matar promotor em São Paulo

Investigação da Polícia Civil e do Gaeco desmonta esquema que envolvia policial, ex-policial e bacharel em direito em plano de assassinato e extorsão contra membros do PCC e um promotor de Justiça.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos de envolvimento em um plano do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) para assassinar um promotor de Justiça.

A operação, deflagrada em Campinas, resultou na prisão de um investigador de polícia, um bacharel em direito e um empresário. Entre os detidos está Maurício Aparecido de Oliveira, investigador da polícia civil, que aparece em vídeo gravado em 2025 em encontro com o empresário José Ricardo Ramos, apontado como mentor intelectual do assassinato. A vítima pretendida era o promotor Amauri Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O encontro foi filmado e, uma semana depois, a polícia prendeu o empresário, frustrando o atentado. As investigações apuram se o policial civil tinha papel ativo no plano homicida ou se atuava em um esquema de extorsão junto com outros criminosos. O Ministério Público sustenta que os investigados utilizavam informações sigilosas da polícia e do próprio MP para chantagear integrantes de facções, exigindo dinheiro em troca de proteção.

Em um dos casos, o bacharel Gabriel Lira de Jesus, que já foi estagiário do Ministério Público, teria cobrado quinhentos mil reais. Há ainda um ex-policial civil suspeito de repassar dados e ajudar a definir os alvos das extorsões. O promotor Marcos Tadeu Rioli, do Gaeco-SP, afirmou que a investigação continuará aprofundada e que o contexto da reunião clandestina entre o chefe dos investigadores da Dise e o empresário criminoso deve ser esclarecido.

As defesas de Maurício de Oliveira e Gabriel Jesus declararam que vão prestar esclarecimentos às autoridades. O Jornal Nacional não conseguiu contato com a defesa de José Ricardo Ramos





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