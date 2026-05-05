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Polícia prende quarto menor suspeito de estuprar duas crianças em São Paulo

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Polícia prende quarto menor suspeito de estuprar duas crianças em São Paulo
EstuproPedofiliaSão Paulo
📆5/5/2026 2:27 AM
📰jornalnacional
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A Polícia de São Paulo prendeu o quarto adolescente suspeito de estuprar dois meninos, um de 7 e outro de 10 anos. A prisão ocorreu na casa da tia do menor, próximo ao local do crime. Um adulto também está preso, acusado de filmar e divulgar as imagens dos abusos.

A Polícia de São Paulo concretizou a prisão do quarto adolescente suspeito de envolvimento no hediondo caso de estupro de dois meninos, com idades de 7 e 10 anos.

A apreensão ocorreu nesta segunda-feira, 4 de dezembro, e soma-se às prisões anteriores de três outros menores e um adulto, totalizando quatro adolescentes e um homem sob custódia. O adolescente detido, com 15 anos de idade, foi localizado na residência de sua tia, situada em proximidade com o local onde os crimes foram cometidos. Após ser conduzido à delegacia para prestar depoimento, o jovem foi encaminhado para um centro de atendimento socioeducativo, onde permanecerá sob a supervisão das autoridades competentes.

As confissões obtidas pela polícia revelam um cenário de extrema crueldade e premeditação. Os suspeitos admitiram a autoria do estupro das duas crianças, detalhando o ardil utilizado para atrair as vítimas. Segundo relatos, os agressores convidaram os meninos para soltar pipa, uma atividade lúdica e inocente, como pretexto para levá-los a uma casa abandonada, onde os atos de abuso foram perpetrados e registrados em vídeo.

A descoberta e divulgação dessas imagens representam uma agravante no caso, expondo as vítimas a um sofrimento ainda maior e configurando crimes adicionais para os envolvidos. A investigação policial se estende agora para identificar e responsabilizar todos aqueles que contribuíram para a disseminação do material pornográfico infantil, incluindo aqueles que o compartilharam em redes sociais.

A operação policial para capturar Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, responsável por filmar os atos de abuso e compartilhar o conteúdo com terceiros, resultou em sua prisão na Bahia. Dois policiais foram deslocados para o estado com o objetivo de efetuar a prisão e trazê-lo para São Paulo, onde responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores e divulgação de imagens de pedofilia.

A atuação de Alessandro Santos é considerada central no caso, pois ele não apenas participou dos abusos, mas também imortalizou os momentos de violência em vídeo, perpetuando o trauma das vítimas e facilitando a disseminação do material ilícito. A polícia ressalta que a divulgação de cenas de estupro é um crime grave, punível com pena de até dez anos de reclusão e multa, e que todos os indivíduos que contribuíram para a propagação das imagens serão responsabilizados.

O delegado Júlio Geraldo enfatizou a importância da conscientização da população sobre os riscos e consequências da divulgação de conteúdo pedófilo, alertando que qualquer ato que exponha as crianças está sendo monitorado pelas autoridades. A polícia está atenta a todas as pistas e denúncias, buscando identificar e punir aqueles que se envolveram na produção e disseminação do material.

A investigação prossegue em busca de outros possíveis envolvidos no caso, com o objetivo de desmantelar completamente a rede de abusos e garantir que todos os responsáveis sejam levados à justiça. A polícia está analisando minuciosamente as informações obtidas nos depoimentos dos suspeitos, bem como os registros telefônicos e as redes sociais, para identificar novas pistas e conexões.

A prioridade das autoridades é proteger as vítimas e garantir que elas recebam todo o apoio psicológico e social necessário para superar o trauma. O caso gerou grande comoção e revolta na sociedade, reacendendo o debate sobre a proteção das crianças e a necessidade de medidas mais eficazes para prevenir e combater a violência sexual. A polícia reforça o apelo à população para que denuncie qualquer suspeita de abuso ou exploração infantil, garantindo o anonimato e a segurança dos denunciantes.

A colaboração da comunidade é fundamental para que as autoridades possam agir de forma rápida e eficiente, protegendo as crianças e punindo os criminosos. A complexidade do caso exige uma investigação rigorosa e abrangente, com o objetivo de esclarecer todos os fatos e garantir que a justiça seja feita

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